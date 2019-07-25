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В рамках дела бывшего главы СвЖД Алексея Миронова расследуется еще 11 уголовных дел

УрБК, Москва, 25.07.2019. В рамках дела бывшего главы Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова расследуется еще 11 уголовных дел. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщил руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК России Петр Решетников.



«В рамках дела Миронова расследуется 11 уголовных дел. Часть из них соединены в одно производство, другие пока расследуются отдельно. Обвинения предъявлены четырем людям, включая Миронова», — сказал Петр Решетников.



По данному делу допрошено более 100 свидетелей, назначено более 40 судебных экспертиз, проведено более 50 выемок и обысков, столько же осмотров предметов и документов.



По его словам, сейчас уголовное дело в отношении Евгения Акулова — заявителя по делу бывшего главы СвЖД, обвиняемого по статье 159 УК РФ «Мошенничество», уже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



«Было установлено, что Акулов вводил в заблуждение потерпевшего и никак не мог повлиять на ход следствия. В ходе следствия он пояснил, что лишь хотел получить назад свои деньги, вложенные в работы по ремонту дорог. Он их боялся потерять. Дело в том, что зачастую контракты РЖД выполняются на деньги подрядчика, а лишь затем проведенные работы оплачиваются», — заявил руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.



Также Петр Решетников отметил, что в отношении Веры Дружининой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как ее причастность к действиям Евгения Акулова не подтвердилась.



Алексей Миронов проходил обвиняемым по уголовному делу о взяточничестве (часть 5 статьи 290 УК РФ). Он был задержан 13 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил взятки от руководителя компании «Строй Тикс» Евгения Савранина за общее покровительство при распределении контрактов РЖД в 2015-2016 годах.



12 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался продлить домашний арест Миронову по просьбе следствия и назначил залог в 5 млн руб. для его освобождения. 17 июня обвиняемый покончил с собой.

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