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Суд обязал администрацию Челябинска демонтировать незаконную стоянку на территории колонии

УрБК, Челябинск, 25.07.2019. В Челябинске суд обязал администрацию города демонтировать незаконную стоянку по ул. Трудовая в Металлургическом районе Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Отмечается, что незаконная автостоянка расположена в режимной территории ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области, что нарушает Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».



«Прокуратурой выявлено бездействие администрации Челябинска по демонтажу автостоянки, расположенной напротив многоквартирного дома № 3 по ул. Трудовая. Несмотря на внесенное представление об устранении нарушений законодательства с требованием надлежаще осуществить муниципальный земельный контроль и демонтировать нестационарный объект, действенных мер органом местного самоуправления длительное время не принималось», — говорится в сообщении.



Прокурор Металлургического района обратился в Советский районный суд, и в результате на администрацию города возложили обязанность демонтировать нестационарный объект.



«Ситуация находится на контроле прокуратуры района до фактического исполнения требований», — подчеркивает пресс-служба.

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