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Суд обязал администрацию Челябинска демонтировать незаконную стоянку на территории колонии
25 июль 2019 (13:48)
УрБК, Челябинск, 25.07.2019. В Челябинске суд обязал администрацию города демонтировать незаконную стоянку по ул. Трудовая в Металлургическом районе Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Отмечается, что незаконная автостоянка расположена в режимной территории ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области, что нарушает Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
«Прокуратурой выявлено бездействие администрации Челябинска по демонтажу автостоянки, расположенной напротив многоквартирного дома № 3 по ул. Трудовая. Несмотря на внесенное представление об устранении нарушений законодательства с требованием надлежаще осуществить муниципальный земельный контроль и демонтировать нестационарный объект, действенных мер органом местного самоуправления длительное время не принималось», — говорится в сообщении.
Прокурор Металлургического района обратился в Советский районный суд, и в результате на администрацию города возложили обязанность демонтировать нестационарный объект.
«Ситуация находится на контроле прокуратуры района до фактического исполнения требований», — подчеркивает пресс-служба.
Отмечается, что незаконная автостоянка расположена в режимной территории ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области, что нарушает Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
«Прокуратурой выявлено бездействие администрации Челябинска по демонтажу автостоянки, расположенной напротив многоквартирного дома № 3 по ул. Трудовая. Несмотря на внесенное представление об устранении нарушений законодательства с требованием надлежаще осуществить муниципальный земельный контроль и демонтировать нестационарный объект, действенных мер органом местного самоуправления длительное время не принималось», — говорится в сообщении.
Прокурор Металлургического района обратился в Советский районный суд, и в результате на администрацию города возложили обязанность демонтировать нестационарный объект.
«Ситуация находится на контроле прокуратуры района до фактического исполнения требований», — подчеркивает пресс-служба.
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