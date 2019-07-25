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Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей
25 июль 2019 (12:57)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга Теймура Велиева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Теймур Велиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, а также в помещение, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину».
В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что с февраля по декабрь 2018 года Велиев, находясь на территории Каменского района, 13 раз совершал хищение имущества граждан из нежилых помещений и жилых домов. Он причинил материальный ущерб 29 потерпевшим на общую сумму более 1,2 млн руб.
Каменский районный суд назначил Теймуру Велиеву наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
Теймур Велиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, а также в помещение, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину».
В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что с февраля по декабрь 2018 года Велиев, находясь на территории Каменского района, 13 раз совершал хищение имущества граждан из нежилых помещений и жилых домов. Он причинил материальный ущерб 29 потерпевшим на общую сумму более 1,2 млн руб.
Каменский районный суд назначил Теймуру Велиеву наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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