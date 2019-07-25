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Обязательные нормативы ЦБ в июне нарушали 16 банков
25 июль 2019 (12:07)
УрБК, Москва, 25.07.2019. В июне обязательные нормативы Банка России нарушали 16 российских банков, 15 из них проходили процедуру финансового оздоровления. Об этом сообщает «Прайм».
ЦБ установлены минимальные значения обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала — 6%, по нормативу достаточности собственных средств — 8%, по нормативу финансового рычага — 3%.
Отмечается, что 13 нарушивших нормативы регулятора кредитных организаций санируются с участием Агентства по страхованию вкладов — Балтинвестбанк, Мособлбанк, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Генбанк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, «Пересвет», «Финанс бизнес банк», «Таврический», «Тимер банк» и Экономбанк. Два банка санировались Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) — «Траст» и «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). При этом МИнБанк еще проходит процедуру финансового оздоровления. Среди банков, нарушивших нормативы ЦБ в июне, был также «Жилкредит», у которого с 17 июля отозвали лицензию.
Кроме того, норматив достаточности базового капитала у банка «Восточный» на 1 июля опустился до уровня 4,731%.
ЦБ установлены минимальные значения обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала — 6%, по нормативу достаточности собственных средств — 8%, по нормативу финансового рычага — 3%.
Отмечается, что 13 нарушивших нормативы регулятора кредитных организаций санируются с участием Агентства по страхованию вкладов — Балтинвестбанк, Мособлбанк, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Генбанк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, «Пересвет», «Финанс бизнес банк», «Таврический», «Тимер банк» и Экономбанк. Два банка санировались Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) — «Траст» и «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). При этом МИнБанк еще проходит процедуру финансового оздоровления. Среди банков, нарушивших нормативы ЦБ в июне, был также «Жилкредит», у которого с 17 июля отозвали лицензию.
Кроме того, норматив достаточности базового капитала у банка «Восточный» на 1 июля опустился до уровня 4,731%.
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