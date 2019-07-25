Важно

Ритейлеры планируют объявить бойкот системе быстрых платежей из-за высоких тарифов ЦБ

25 июль 2019 (12:02)

Бизнес не устраивают объявленные ЦБ тарифы на операции через систему быстрых платежей (СБП) в 0,2-0,7% от суммы оплаченных покупок и услуг. В результате крупный ритейл может отказаться от участия в этом проекте Центробанка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Ритейлеры ждут, что СБП (которая, в частности, позволит потребителям расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов) усилит конкуренцию на платежном рынке и сделает прием безналичных дешевле.

По данным АКОРТ, сейчас за прием карт (эквайринг) торговые точки платят банкам 1-3% от суммы операций (для отдельных категорий, таких как продовольственные торговые сети с большими оборотами, ставка меньше 1%).

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: