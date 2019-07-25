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Ритейлеры планируют объявить бойкот системе быстрых платежей из-за высоких тарифов ЦБ

Бизнес не устраивают объявленные ЦБ тарифы на операции через систему быстрых платежей (СБП) в 0,2-0,7% от суммы оплаченных покупок и услуг. В результате крупный ритейл может отказаться от участия в этом проекте Центробанка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.



Ритейлеры ждут, что СБП (которая, в частности, позволит потребителям расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов) усилит конкуренцию на платежном рынке и сделает прием безналичных дешевле.



По данным АКОРТ, сейчас за прием карт (эквайринг) торговые точки платят банкам 1-3% от суммы операций (для отдельных категорий, таких как продовольственные торговые сети с большими оборотами, ставка меньше 1%).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:02</span><br /><strong>Ритейлеры планируют объявить бойкот системе быстрых платежей из-за высоких тарифов ЦБ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Бизнес не устраивают объявленные ЦБ тарифы на операции через систему быстрых платежей (СБП) в 0,2-0,7% от суммы оплаченных покупок и услуг. В результате крупный ритейл может отказаться от участия в этом проекте Центробанка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088672-riteylery-planiruyut-obyavit-boykot-sisteme-bystryh-platezhey-iz-za-vysokih-tarifov-cb.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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