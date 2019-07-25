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В Екатеринбурге демонтировали незаконно возведенный павильон «Овощи-фрукты»

25 июль 2019 (11:48)

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. В Екатеринбурге на ул. Куйбышева по решению суда с помощью эвакуатора освободили земельный участок от незаконно возведенного продуктового ларька «Овощи-фрукты» после того, как его владелец не демонтировал его добровольно. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

«Предприниматель по решению суда должен был освободить земельный участок по адресу ул. Куйбышева, 139 от нестационарного торгового объекта (ларька). Владелец знал о вынесенном судебном решении — освободить земельный участок путем выноса конструкции, но выполнять добровольно решение суда не спешил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продавец незаконной торговой точки не стал препятствовать действиям судебных приставов и заблаговременно освободил ларек от продукции.

«Ларек был перемещен силами регионального министерства по управлению государственным имуществом. Средства, потраченные на принудительный вынос объекта, будут взысканы с должника в пользу взыскателя в полном объеме», — подчеркивает пресс-служба.

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