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Популярность кредитов наличными в РФ за полгода выросла более чем на 20%
25 июль 2019 (11:28)
УрБК, Москва, 25.07.2019. В I полугодии 2019 года россияне взяли более чем на 20% кредитов наличными больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма таких займов в этом полугодии составила 2,2 трлн руб. против 1,8 трлн руб. годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Также отмечается, что средний размер кредита наличными увеличился до 269 тыс. руб. с 249 тыс. руб. в прошлом году.
Данные получены на основе информации от более 600 финансовых организаций, чья клиентская база насчитывает 90 млн россиян.
Также отмечается, что средний размер кредита наличными увеличился до 269 тыс. руб. с 249 тыс. руб. в прошлом году.
Данные получены на основе информации от более 600 финансовых организаций, чья клиентская база насчитывает 90 млн россиян.
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