Новости дня

Популярность кредитов наличными в РФ за полгода выросла более чем на 20%

УрБК, Москва, 25.07.2019. В I полугодии 2019 года россияне взяли более чем на 20% кредитов наличными больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма таких займов в этом полугодии составила 2,2 трлн руб. против 1,8 трлн руб. годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Также отмечается, что средний размер кредита наличными увеличился до 269 тыс. руб. с 249 тыс. руб. в прошлом году.

Данные получены на основе информации от более 600 финансовых организаций, чья клиентская база насчитывает 90 млн россиян.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:28</span><br /><strong>Популярность кредитов наличными в РФ за полгода выросла более чем на 20%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 25.07.2019. В I полугодии 2019 года россияне взяли более чем на 20% кредитов наличными больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма таких займов в этом полугодии составила 2,2 трлн руб. против 1,8 трлн руб. годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088670-populyarnost-kreditov-nalichnymi-v-rf-za-polgoda-vyrosla-bolee-chem-na-20.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: