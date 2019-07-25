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ФАС зафиксировала снижение розничных цен на бензин АИ-92 на АЗС Челябинска
25 июль 2019 (11:02)
УрБК, Челябинск, 25.07.2019. Челябинское УФАС России опубликовало результаты еженедельного мониторинга цен на бензин, сообщает пресс-служба ведомства.
С 15 по 21 июля ООО «Газпромнефть-Центр» снизило цену на бензин АИ-92 на 35 коп.
Отметим, что Челябинское УФАС России проводит мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты на территории региона у ведущих производителей (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница») и розничной цены у независимого продавца ООО «Регион».
С 15 по 21 июля ООО «Газпромнефть-Центр» снизило цену на бензин АИ-92 на 35 коп.
Отметим, что Челябинское УФАС России проводит мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты на территории региона у ведущих производителей (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница») и розничной цены у независимого продавца ООО «Регион».
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