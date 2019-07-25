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В Челябинске из-за кражи рельсов снизили скорость движения трамваев

УрБК, Челябинск, 25.07.2019. В Челябинске на Свердловском тракте в районе «Ветлечебницы» сегодня утром украли рельсы, вследствие чего была снижена скорость движения трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».



«Группа из трех человек украла 7 метров контррельсов — рельсов, которые проходят параллельно основным для удержания вагона в случае схода и выезда на проезжую часть», — говорится в сообщении.



По словам очевидцев, рельсы спиливались бензорезом и грузились в газель, в связи с чем от нагрева еще некоторое время на этом участке дымились шпалы.



«На этом участке проходят маршруты трамваев № 3, 14, 20, в среднем здесь в течение полутора часов курсируют 80 вагонов. С целью предотвращения аварийных ситуаций скорость движения трамваев снижена. Направлено заявление в полицию», — уточняет пресс-служба.

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