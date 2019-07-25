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Прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по обращению жителей пос. Большой Исток о возможной массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи поселка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



К проведению проверки привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Уральское УГМС», ГБУСО «Сысертская ветстанция», а также отдела по Свердловской области Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод».



Специалисты отобрали образцы рыбы для установления причины массовой гибели, а также взяты пробы воды для анализа на наличие загрязняющих веществ.



«По результатам надзорных мероприятий, в том числе после получения результатов исследований, прокуратура при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

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