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«МегаФон» презентовал защиту от киберугроз

УрБК, Москва, 25.07.2019. «МегаФон» расширяет набор услуг в сфере защиты от киберугроз и объявляет о запуске новой услуги «Защита баз данных».



Как сообщает пресс-служба оператора связи, решения «МегаФона» в сфере кибербезопасности адресованы самой широкой аудитории пользователей — от владельцев смартфонов до крупных корпоративных клиентов с развитыми сетями цифрового взаимодействия.



Новый сервис «Защита баз данных» создан на программном комплексе «Гарда БД». Он предотвращает утечку конфиденциальной информации и обеспечивает защиту данных путем автоматической блокировки попыток несанкционированного доступа к таблицам баз данных. Система предотвратит действия пользователей, нарушающие заданные условия политики безопасности. Сервис также позволяет проводить аудит всех операций с защищаемыми базами данных в режиме реального времени, контролировать действия привилегированных пользователей и предотвращать попытки внешнего вторжения в системы управления баз данных. Производительность комплекса составляет более 10 ГБ/сек обрабатываемого трафика, свыше 40 ТБ хранимой информации.



«МегаФон» обеспечивает комплексный подход к кибербезопасности, предлагая технические решения, как защищающие инфраструктуру и интернет-ресурсы наших клиентов, так и предотвращающие несанкционированный доступ к смартфонам. Об эффективности применяемых методов говорит значительный рост числа пользователей наших сервисов. Так, например, количество клиентов услуги «Защита от DDoS-атак» за 2018 год выросло на 65%», — отметил руководитель по услугам кибербезопасности «МегаФона» Артём Лосев.



«Система обеспечения безопасности СУБД и бизнес-приложений «Гарда БД» объединила в себе передовые технологии по мониторингу и предиктивной защите данных. Мы гордимся, что «Гарда БД» вошел в экосистему кибербезопасности «МегаФона» и будет защищать клиентов одного из крупнейших операторов нашей страны», — подчеркнул генеральный директор «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») Владимир Пономарев.



В экосистему решений киберзащиты также входят услуги «МегаФон Антивзлом» и «Защита от DDoS-атак». Первая защитит от вредоносных сообщений, вирусов и сетевых атак, поможет предотвратить кражу денег через мобильные устройства и приложения, утечку данных из-за вирусов. Вторая адресована владельцам сетевых ресурсов и обеспечивает стабильную работу сайта при минимальных затратах, защищая его от перегрузок и DDoS-атак мощностью до 300 Гбит/с.

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