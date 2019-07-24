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В Екатеринбурге экс-сотрудницу «Почты России» признали виновной в присвоении лотерейных билетов на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя отдела продаж Екатеринбургского почтамта УФПС (филиал ФГУП «Почта России») Надежды Нелюбиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Свердловской области.



Надежда Нелюбина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».



«В суде установлено, что у Нелюбиной в период с 2017 по 2018 годы возник преступный умысел на хищение путем присвоения лотерейных билетов, переданных для распространения ФГУП «Почта России» и поступающих в руководимый обвиняемой отдел продаж Екатеринбургского почтамта для утилизации», — говорится в сообщении.



В результате действий Нелюбиной ФГУП «Почта России» причинен имущественный вред в размере свыше 2,1 млн руб.



Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Надежде Нелюбиной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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