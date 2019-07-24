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Число выданных кредитных карт на Среднем Урале во II квартале выросло на 16%
24 июль 2019 (17:37)
УрБК, Екатеринбурге, 24.07.2019. Число выданных в Свердловской области во II квартале 2019 года выросло на 16,3% (до 92 тыс. 654 штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Во II квартале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (192,5 тыс.), Московской области (150,9 тыс.), Краснодарском крае (118,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (113,6 тыс.).
«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжило расти. Вместе с тем, темпы этого роста существенно снизились по сравнению с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. В целом сохраняющаяся динамика роста в данном сегменте объясняется прежде всего тем, что заимствование с использованием кредитных карт — наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Во II квартале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (192,5 тыс.), Московской области (150,9 тыс.), Краснодарском крае (118,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (113,6 тыс.).
«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжило расти. Вместе с тем, темпы этого роста существенно снизились по сравнению с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. В целом сохраняющаяся динамика роста в данном сегменте объясняется прежде всего тем, что заимствование с использованием кредитных карт — наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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