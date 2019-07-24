Новости дня

В России 69% автокредитов оформлены на 60 месяцев

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. 69% автокредитов россиян заключены на срок 60 месяцев, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на исследование Fresh Auto.



Второй по популярности срок выплат — 36 месяцев, его предпочли 21% жителей России, имеющих автокредит. По 3% приходится на кредиты со сроками в 24 и 48 месяцев и еще по 2% — на 12 и на 84 месяца.



Статистика основана на данных реально оформленных кредитов в 21 банке, с которыми сотрудничает Fresh Auto через систему автоматизированной работы e-credit.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:16</span><br /><strong>В России 69% автокредитов оформлены на 60 месяцев</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. 69% автокредитов россиян заключены на срок 60 месяцев, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на исследование Fresh Auto.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088656-v-rossii-69-avtokreditov-oformleny-na-60-mesyacev.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: