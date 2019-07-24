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В России 69% автокредитов оформлены на 60 месяцев
24 июль 2019 (17:16)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. 69% автокредитов россиян заключены на срок 60 месяцев, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на исследование Fresh Auto.
Второй по популярности срок выплат — 36 месяцев, его предпочли 21% жителей России, имеющих автокредит. По 3% приходится на кредиты со сроками в 24 и 48 месяцев и еще по 2% — на 12 и на 84 месяца.
Статистика основана на данных реально оформленных кредитов в 21 банке, с которыми сотрудничает Fresh Auto через систему автоматизированной работы e-credit.
Второй по популярности срок выплат — 36 месяцев, его предпочли 21% жителей России, имеющих автокредит. По 3% приходится на кредиты со сроками в 24 и 48 месяцев и еще по 2% — на 12 и на 84 месяца.
Статистика основана на данных реально оформленных кредитов в 21 банке, с которыми сотрудничает Fresh Auto через систему автоматизированной работы e-credit.
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