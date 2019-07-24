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Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ на 20 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.07.2019. Минфин России на аукционе в среду 24 июля разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года на 20 млрд руб. при объеме спроса в 35,277 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Цена отсечения составила 103,52% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,49% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,7016% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,48% годовых.



На аукционах 17 июля Минфин разместил ОФЗ двух серий на 15,5 млрд руб. при лимите 25,3 млрд руб.

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