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Население Свердловской области употребляет мяса на 30% выше нормы
24 июль 2019 (15:40)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. В Свердловской области потребление мяса на 30% выше нормы.
Об этом рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге заведующая отделом гигиены питания, качества и безопасности продукции Екатеринбургского медицинского-научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Татьяна Мажаева.
При норме 73 кг в год городской житель съедает 78 кг, 88 кг — сельский.
По ее словам, традиционно сельское население не доедало мяса. Население испытывало дефицит мясных продуктов, но в 2016 году оно съело мяса сверх нормы на 8 кг, а в 2017 году уже на 16 кг.
Об этом рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге заведующая отделом гигиены питания, качества и безопасности продукции Екатеринбургского медицинского-научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Татьяна Мажаева.
При норме 73 кг в год городской житель съедает 78 кг, 88 кг — сельский.
По ее словам, традиционно сельское население не доедало мяса. Население испытывало дефицит мясных продуктов, но в 2016 году оно съело мяса сверх нормы на 8 кг, а в 2017 году уже на 16 кг.
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