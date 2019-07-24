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Население Свердловской области употребляет мяса на 30% выше нормы

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. В Свердловской области потребление мяса на 30% выше нормы.



Об этом рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге заведующая отделом гигиены питания, качества и безопасности продукции Екатеринбургского медицинского-научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Татьяна Мажаева.



При норме 73 кг в год городской житель съедает 78 кг, 88 кг — сельский.



По ее словам, традиционно сельское население не доедало мяса. Население испытывало дефицит мясных продуктов, но в 2016 году оно съело мяса сверх нормы на 8 кг, а в 2017 году уже на 16 кг.

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