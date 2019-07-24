Новости дня
Нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ открыл дочернюю компанию в ОАЭ
24 июль 2019 (15:20)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Группа компаний «Римера» (нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) открыла дочернюю компанию в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты — RIMERA OVERSEAS DMCC. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
RIMERA OVERSEAS DMCC является стопроцентной дочерней компанией АО «Римера». Ее основной задачей станет продвижение на международном рынке комплексных нефтесервисных услуг, которые предоставляет ГК «Римера»: производство и поставка оборудования для нефтедобычи, сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования и полного сортамента насосно-компрессорных труб.
По сообщению пресс-службы, руководителем RIMERA OVERSEAS назначен Сергей Михайловский, который обладает обширным опытом работы в нефтегазовой промышленности в России и странах Ближнего Востока. До прихода в ГК «Римера» он занимал ряд ключевых должностей в компаниях ГК «НОВОМЕТ» и TMK GIPI.
«Открытие RIMERA OVERSEAS в одном из важнейших деловых и финансовых центров Ближнего Востока — еще один этап реализации экспортной стратегии компании. Открытие дочернего общества отвечает внедряемым в Группе ЧТПЗ принципам клиентоцентричного бизнеса — компания становится ближе к зарубежному клиенту, чтобы оперативно реагировать на его запросы и обеспечивать высокий уровень качества продукции и сервиса», — комментирует генеральный директор ГК «Римера» Михаил Белов.
ГК «Римера» ведет свою деятельность в России с 2007 года. Активы компании в России представлены заводами «Алнас» (Республика Татарстан) и «Ижнефтемаш» (Республика Удмуртия), а также сервисной сетью «Римера-Сервис», филиалы которой расположены в крупнейших нефтедобывающих регионах (Поволжье, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).
RIMERA OVERSEAS DMCC является стопроцентной дочерней компанией АО «Римера». Ее основной задачей станет продвижение на международном рынке комплексных нефтесервисных услуг, которые предоставляет ГК «Римера»: производство и поставка оборудования для нефтедобычи, сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования и полного сортамента насосно-компрессорных труб.
По сообщению пресс-службы, руководителем RIMERA OVERSEAS назначен Сергей Михайловский, который обладает обширным опытом работы в нефтегазовой промышленности в России и странах Ближнего Востока. До прихода в ГК «Римера» он занимал ряд ключевых должностей в компаниях ГК «НОВОМЕТ» и TMK GIPI.
«Открытие RIMERA OVERSEAS в одном из важнейших деловых и финансовых центров Ближнего Востока — еще один этап реализации экспортной стратегии компании. Открытие дочернего общества отвечает внедряемым в Группе ЧТПЗ принципам клиентоцентричного бизнеса — компания становится ближе к зарубежному клиенту, чтобы оперативно реагировать на его запросы и обеспечивать высокий уровень качества продукции и сервиса», — комментирует генеральный директор ГК «Римера» Михаил Белов.
ГК «Римера» ведет свою деятельность в России с 2007 года. Активы компании в России представлены заводами «Алнас» (Республика Татарстан) и «Ижнефтемаш» (Республика Удмуртия), а также сервисной сетью «Римера-Сервис», филиалы которой расположены в крупнейших нефтедобывающих регионах (Поволжье, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ расширяет сотрудничество с «Газпром нефтью»
- Сервисная сеть ГК «Римера» поставила первую партию нового сортамента труб НКТ по заказу ЧТПЗ
- Компания «Римера» (ОАО «ЧТПЗ») заключила контракт на продажу нефтегазового оборудования в Литву
- Директором по качеству Торгового дома «Римера» (ЗАО «Группа ЧТПЗ» — «Римера») назначен Владимир Осипенко
- Компания «Римера» (ЗАО «Группа ЧТПЗ») планирует увеличить свою долю в акционерном капитале ОАО «Ижнефтемаш» и ОАО «АЛНАС»