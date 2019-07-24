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Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 31 коп.

24 июль 2019 (14:54)

УрБК, Москва, 24.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 1,28 коп. до 63,11 руб., евро — на 31,09 коп. до 70,32 руб.

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