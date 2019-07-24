Екатеринбуржцам выдадут карту застройки

Высокие темпы жилищного строительства в Екатеринбурге вылились в серьезную проблему, которая обостряется с каждыми годом. Вводя все новые и новые жилые высотки, девелоперы тщательно стараются избегать социальной нагрузки. Главная проблема — нехватка детских садов и школ, которые бы смогли полностью покрыть потребность растущего количества новоселов. Примеров таких диспропорций множество — правобережный Уктус с микрорайоном «Светлый» и густозаселенной улицей Рощинская, либо только заявленные застройщиками проекты ЖК с красивыми и пафосными названиями, дети будущих жильцов которых уже скоро начнут претендовать на школьные и детсадовские места «ветеранов» этих городских территорий.Взять, к примеру, проект компании ТЭН — ЖК «Ботанический сад», который планируется разместить в районе улиц 8 Марта — Юлиуса Фучика. Как следует из презентации на сайте, «Ботанический сад» будет состоять из двух жилых домов — 25 этажей и переменной этажности — 21-30 этажей. Как уверяет застройщик, первый дом жилого комплекса планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2020 года, второй — в IV квартале 2020 года.Традиционно для потенциальных покупателей все подается красиво. Это оптимальная этажность, изолированный от машин двор, отлично оборудованные детская и спортивная площадки, зоны отдыха с пешеходными дорожками. Но главное, заявляет девелопер, «удачная локация позволяет использовать богатую городскую инфраструктуру». Означает это, по сути, одно. Особый упор для потенциальных покупателей квартир ТЭН делает на уже существующие в районе школы и детские сады.Хотя, казалось бы, с чего? Почему планируя масштабный проект, который подразумевает размещение десятков тысяч жителей в уже и так густо заселенном районе (напротив района «Ботаника»), застройщик делает ставку на уже существующие объекты социнфраструктуры? Ведь очевидно, что это обернется головной болью для жителей ранее введенного жилья, чьи дети как раз подрастают, чтобы пойти в детские сады и школы этой части Чкаловского района. На деле получится, что конкуренцию им составят как раз дети новоселов ЖК «Ботанический сад». Как следствие, люди снова столкнутся с безумными очередями, бессонными ночами, конфликтными ситуациями. И будут снова писать жалобы в прокуратуру на администрацию детсадов, школ и Екатеринбурга.Или взять, к примеру, правобережный район Уктуса с густозаселенными улицами Рощинская и разросшимся микрорайоном «Светлый». Район, который позиционируется в качестве «экологического», удален от школ и детских садов. Тогда как внутри его инфраструктуры строить никаких социальных объектов никто даже не собирался.22 июля на сайте администрации Екатеринбурга появился пресс-релиз о том, что муниципалитет и минстрой общими усилиями создадут дополнительные места для школьников Краснолесья. Пойти на такой шаг пришлось вынужденно — жилой район растет, а новых школ там никто не строит.Решено, что к школе № 181 на ул. Краснолесья, 22 в следующем году пристроят новый корпус для размещения 600 учеников. И как подчеркивается в релизе, «глава Екатеринбурга Александр Высокинский держит на постоянном контроле строительство новых школ в быстрорастущем жилом районе Академическом».Там же указывается, что мощностей существующих образовательных организаций в районе уже недостаточно, посему мэр решил именно здесь в первоочередном порядке развивать школы. Согласно приведенной статистике, с 2018 года в районе ввели в эксплуатацию два здания школы № 23 на 1 000 и 875 мест. К июню 2020 года в квартале № 26 должны построить школу на 1 тыс. 200 мест, а в 2021 году — еще одну такую же.В Краснолесье Александр Высокинский поставил задачу: детсады и школы должны быть в том количестве, которое предусмотрено по всем нормам и требованиям относительно возведенного и перспективного объемов жилья.Но как мы видим в случае с заявленными проектами ТЭН, АСК и других девелоперов, следовать поручениями муниципальных властей они не спешат, предпочитая «вписывать» новые многоэтажки вокруг существующих детсадов и школ.В июне этого года горадминистрация и минстрой подписали соглашение о предоставлении Екатеринбургу субсидии из регионального бюджета. Смета выглядит следующим образом: в 2019 и 2020 годах из областного и муниципального бюджетов выделят по 109 млн 200 тыс. руб., в 2021 году — по 74,4 млн руб. из каждого источника.Генподрядчик строительства пристроя к школе № 181 — АО «СтройТЭК» — поставил на площадке забор, начал вынос существующей теплотрассы и готов рыть котлован. В комитете по строительству администрации Екатеринбурга заверяют, что хотя договор с подрядчиком заканчивается в 2021 году, технически возможно завершить строительство уже до конца следующего года при соответствующем финансировании из областного бюджета. Пока же в единственной в Краснолесье школе № 181 к началу 2019 года не хватало 376 учебных мест.Справедливости ради надо отметить: власти наличие проблемы прекрасно осознают. Так, 2 июля на коллегии администрации Екатеринбурга была рассмотрена подготовка новой редакции правил землепользования и застройки городского округа.Участники констатировали, что принципы определения территориальных зон, видов разрешенного использования земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства объектов были определены еще в 2007 году. В таком виде они кочевали из одной редакции правил в другую. И теперь безнадежно устарели.«Необходимо отметить, что одной из основных проблем при строительстве крупных жилых микрорайонов является обеспечение этих микрорайонов школами, больницами и, безусловно, дорогами. Когда мы смотрим, что сегодня в городе уже построено, понимаем, что у нас есть большое количество микрорайонов, не обеспеченных всеми необходимыми социальными услугами и дорожной сетью. Этой проблемой нужно заниматься в первую очередь», — заявил на коллегии Александр Высокинский.По итогам коллегии было решено, что новая идеология правил позволит заложить современные механизмы, которые позволят регулировать градостроительную деятельность, в том числе повлекут обеспечение возможности синхронизации жилой застройки с объектами социальной и иной инфраструктуры.По словам Александра Высокинского, следует уйти от сложившейся практики, когда застройщик строит жилой дом и говорит, что завтра здесь муниципалитет построит школу, а фактически эту школу будут строить только через несколько лет. Но чаще всего бывает и того хуже: в планах застройки место под детсад и школу вообще не предусмотрены.Решено, что в Екатеринбурге создадут «тепловую карту» обеспеченности существующего и планируемого жилья всеми объектами социальной сферы. На ней будет наглядно, в цвете показано, какие районы имеют достаточное количество мест в школах и детских садах, в каких наблюдается избыток, в каких — недостаток. Благополучные районы будут выделены, условно, синим цветом, неблагополучные — красным.Предполагается, что таких карт будет как минимум пять — по числу основных «городских каркасов». К карте обеспеченности местами в учебных заведениях добавятся зеленый (комплексное озеленение районов), градостроительный, инженерный (коммунальные сети) и дорожно-транспортный. Причем к их составлению власти обещают привлечь и горожан. Работу планируется завершить в августе, карты будут размещены на портале екатеринбург.рф.В первую очередь такие карты станут большим подспорьем в градостроительной деятельности. И сами застройщики, и администрация будут сразу видеть, насколько допустимо возведение новых жилых кварталов в тех или иных районах.Одновременно карты помогут потенциальным покупателям квартир. Теперь выбирая жилье, они смогут узнать ситуацию с местами в детских садах или транспортной загруженностью не из рекламных буклетов застройщика, а из достоверного и непредвзятого источника.