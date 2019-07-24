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Российские банки добиваются права приостанавливать решения ЦБ

УрБК, Москва, 24.07.2019. Ассоциация банков России хочет дать банкам право приостанавливать решения ЦБ на базе мотивированного суждения в досудебном порядке, если они не согласны с выводами регулятора в отношении их состояния.



Об этом заявил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков, передает РИА «Новости».



«Мы предлагаем мотивированное суждение ЦБ погрузить в административный процесс, который бы предоставлял возможность обжалования и приостановления решения на базе мотивированного суждения.



Когда проверка из ЦБ приходит в банк и выносит решение, то неправильно сразу вводить его в действие.



У банка должна быть возможность собрать экспертов и написать контрсуждение с подкреплением фактов. А для этого необходимо приостанавливать решения о принятии мер воздействия.



Мы предлагаем приостанавливать до решения суда», — сказал А. Козлачков.



Кредитные организации и в настоящее время могут писать свои замечания на решения Банка России, однако процессуальной силы они не имеют, и регулятор не обязан рассматривать их.

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