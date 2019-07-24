Новости дня

В Екатеринбурге начали резервировать участки для второй линии метро

24 июль 2019 (13:31)

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Два земельных участка в Екатеринбурге планируется перевести в категорию ТОП-2 для размещения на них инфраструктуры под строительство метрополитена. Соответствующая информация содержится в свежем номере «Екатеринбургского вестника».

Речь идет о подготовке проекта решения Екатеринбургской гордумы «О внесении изменений в решение Екатеринбургской городской думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург».

В вестнике размещены рекомендации, содержащиеся в заключениях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга, заседания которой состоялись 21.06.2019, 27.06.2019, 12.07.2019, согласно городскому уставу.

При этом в двух случаях речь идет об инициативах ООО «Уралгипротранс» (проектировщик екатеринбургского метрополитена — прим. ред.) об изменении границ двух земельных участков территории общего пользования.

В первом случае это пересечение улиц 8 Марта — Большакова в Ленинском районе. «Уралгипротранс» предлагает изменить границу территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), территории общего пользования ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары) и установить территорию общего пользования ТОП-2 (улично-дорожная сеть). Институт обосновывает это необходимостью развития метрополитена.

«Назначение данной территорий допускает размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе вестибюлей метро, посадочных станций, вентиляционных шахт», — говорится в вестнике.

Во втором случае речь идет о территории в районе улиц 40-летия Комсомола — Сыромолотова в Кировском районе. Проектировщики метро намерены изменить границу территориальной зоны КРТ (зона комплексного развития территории) и установить территорию общего пользования ТОП-2 (улично-дорожная сеть) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0705005:30. В качестве обоснования указано «намеченное начало строительства второй линии метрополитена в 2020 году». Для чего необходимо зарезервировать данный земельный участок для строительства объектов метрополитена.

В обоих случаях рекомендуется внести изменения в правила землепользования и застройки в соответствии с поступившими предложениями.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: