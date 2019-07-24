Автовладельцы стали реже менять машины

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средний срок владения автомобилем до первой перепродажи в РФ за последний год увеличился с 6,1 до 6,3 лет. Аналитики объясняют это новой волной снижения продаж на российском рынке легковых автомобилей.Напомним, что авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после многолетнего падения с марта 2013 года и перешел в стадию уверенного роста. В 2018 году продажи увеличились на 12,8%. Однако в I полугодии 2019 года снижение рынка возобновилось: в России реализовали 829 тыс. машин, что на 2,4% ниже уровня соответствующего периода прошлого года.Снижение авторынка наблюдается в большинстве крупных российских городов. В частности, в Екатеринбурге за 5 месяцев 2019 года (статистики за июнь пока нет) было реализовано 8 тыс. 492 легковых автомобиля, что на 2,5% меньше уровня января-мая 2018 года.По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, снижение авторынка в российских городах связано с ростом цен на новые машины.«Люди реже меняют старые автомобили, поскольку покупательская способность не растет. А цены на новые автомобили за 5 лет поднялись в среднем на 60%. С учетом потери стоимости, для того, чтобы пересесть на аналогичный новый автомобиль, автовладельцу необходимо доплатить 100-150% от цены текущей 5- или 6-летней машины», — заявил С. Целиков.Председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер добавляет, что снижение продаж автомобилей также связано с повышением НДС и сокращением объемов господдержки в 2019 году.«Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами, такими как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года (с 18% до 20% — прим. ред.). Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом. Мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас наблюдается довольно непростая картина», — рассказал Йорг Шрайбер.Отметим, что в 2019 году правительство РФ выделило на льготное автокредитование втрое меньше средств, чем в 2018 — 3 млрд руб. Денег хватило всего на полтора месяца. Выдача автокредитов по льготным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» стартовала в начале марта и завершилась в середине апреля. В 2018 году программа действовала четыре с половиной месяца (с января по середину мая).В Ассоциации европейского бизнеса не прогнозируют улучшение ситуации на российском авторынке во II полугодии 2019 года.«Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 году — уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года», — заявил Йорг Шрайбер.Ранее в ассоциации давали сдержанный прогноз на 2019 год, ожидая, что автопродажи вырастут на 3,6%.Стремительное ухудшение ситуации на рынке автомобилей может активизировать процесс старения российского автопарка. По данным «Автостата», в настоящее время средний возраст парка автомобилей в РФ составляет 17,4 лет. Это заметно выше, чем в большинстве развитых стран мира.