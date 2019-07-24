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Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

24 июль 2019 (12:07)

В России прожиточный минимум в I квартале 2019 года составил 10 тыс. 753 руб. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 руб., для трудоспособного населения — 11 тыс. 653 руб., пенсионеров — 8 тыс. 894 руб., детей — 10 тыс. 585 руб.», — говорится в приказе Минтруда.

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