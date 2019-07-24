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Налоговая служба предупреждает бизнесменов Среднего Урала о появлении подложных требований об оплате долгов и пени
24 июль 2019 (12:18)
УрБК, Москва, 24.07.2019. Управление ФНС России по Свердловской области информирует, что в последнее время участились случаи мошенничества со стороны неустановленных лиц, направленные на завладение денежными средствами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
«В адрес налогоплательщиков направляются почтовые отправления, содержащие подложные требования о необходимости уплаты задолженности в бюджет по налогам и пени. При этом для платежа мошенники указывают реквизиты расчетного счета, открытого в Банке ВТБ», — сообщает пресс-служба ведомства.
Управление информирует, что счета, используемые для перечисления налогов, пени, штрафов, находятся в Управлении Федерального Казначейства и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Банке ВТБ.
«При получении подобных требований гражданам необходимо проявлять бдительность, проверяя задолженность в Личном кабинете на сайте ФНС России или по телефонам территориальных налоговых органов. По данным мошенническим фактам Управлением ФНС России по Свердловской области направлены заявления в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.
«В адрес налогоплательщиков направляются почтовые отправления, содержащие подложные требования о необходимости уплаты задолженности в бюджет по налогам и пени. При этом для платежа мошенники указывают реквизиты расчетного счета, открытого в Банке ВТБ», — сообщает пресс-служба ведомства.
Управление информирует, что счета, используемые для перечисления налогов, пени, штрафов, находятся в Управлении Федерального Казначейства и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Банке ВТБ.
«При получении подобных требований гражданам необходимо проявлять бдительность, проверяя задолженность в Личном кабинете на сайте ФНС России или по телефонам территориальных налоговых органов. По данным мошенническим фактам Управлением ФНС России по Свердловской области направлены заявления в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.
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