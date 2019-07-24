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Группа ЧТПЗ наградила победителей конкурса «Трудовая династия»
24 июль 2019 (11:52)
УрБК, Москва, 24.07.2019. Предприятия Группы ЧТПЗ выбрали победителей корпоративного конкурса «Трудовая династия». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Участниками конкурса стали семьи, общий стаж работы которых на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ) превышает 100 лет. В 2019 году на конкурс было подано пять заявок с описанием достижений и презентационными материалами династий, которые оценивались конкурсной комиссией с участием руководителей, представителей профсоюзной организации и совета ветеранов», — говорится в сообщении.
В 2019 году на ЧТПЗ финалистом конкурса стала династия Мелентьевых с общим трудовым стажем 333 года. На ПНТЗ победу одержала семья Махнутиных, которая работает на предприятии 136 лет.
«Мы ценим каждую нашу династию. Биографии сотрудников, достижения, награды — это часть истории предприятий компании в Челябинске и в Первоуральске, тесно связанная с развитием металлургической отрасли страны. Социальная политика компании направлена на укрепление традиций преемственности поколений и поддержку семейных ценностей», — рассказала директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.
Как отмечают в Группе ЧТПЗ, представители династии Мелентьевых работают на трубопрокатном производстве с 1957 года. В трудовой биографии семьи — слесари-ремонтники, сталевары, термисты, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам, контролеры-инспекторы. На ЧТПЗ в разное время работали и продолжают традиции династии 14 человек из нескольких поколений Мелентьевых. Победители конкурса на ПНТЗ — семья Махнутиных — насчитывает 15 человек.
Представители династии трудились на позициях заливщика, электрика, машиниста крана, инспектора технического контроля.
Отметим, что корпоративный конкурс трудовых династий ЧТПЗ и ПНТЗ проводится в компании с 2008 года. За это время в нем приняли участие 60 семей с суммарным стажем работы более 8 тыс. лет.
«Участниками конкурса стали семьи, общий стаж работы которых на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ) превышает 100 лет. В 2019 году на конкурс было подано пять заявок с описанием достижений и презентационными материалами династий, которые оценивались конкурсной комиссией с участием руководителей, представителей профсоюзной организации и совета ветеранов», — говорится в сообщении.
В 2019 году на ЧТПЗ финалистом конкурса стала династия Мелентьевых с общим трудовым стажем 333 года. На ПНТЗ победу одержала семья Махнутиных, которая работает на предприятии 136 лет.
«Мы ценим каждую нашу династию. Биографии сотрудников, достижения, награды — это часть истории предприятий компании в Челябинске и в Первоуральске, тесно связанная с развитием металлургической отрасли страны. Социальная политика компании направлена на укрепление традиций преемственности поколений и поддержку семейных ценностей», — рассказала директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.
Как отмечают в Группе ЧТПЗ, представители династии Мелентьевых работают на трубопрокатном производстве с 1957 года. В трудовой биографии семьи — слесари-ремонтники, сталевары, термисты, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам, контролеры-инспекторы. На ЧТПЗ в разное время работали и продолжают традиции династии 14 человек из нескольких поколений Мелентьевых. Победители конкурса на ПНТЗ — семья Махнутиных — насчитывает 15 человек.
Представители династии трудились на позициях заливщика, электрика, машиниста крана, инспектора технического контроля.
Отметим, что корпоративный конкурс трудовых династий ЧТПЗ и ПНТЗ проводится в компании с 2008 года. За это время в нем приняли участие 60 семей с суммарным стажем работы более 8 тыс. лет.
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