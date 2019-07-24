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В Екатеринбурге суд прекратил процедуру банкротства группы компаний «Радуга»

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области прекратил процедуру банкротства ООО «Группа компаний «Радуга», которое принадлежит депутату регионального Заксобрания Александру Серебренникову. Об этом сообщается в материалах суда.



Как следует из определения о прекращении дела, 100% долгов компании (около 175 млн руб.) погасила директор ГК «Радуга» Анна Клименко.



Отметим, что ГК «Радуга» признали банкротом в апреле 2019 года. Заявителем по делу стал совладелец «Атриум Палас Отеля» бизнесмен Владимир Титов.

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