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В Екатеринбурге суд прекратил процедуру банкротства группы компаний «Радуга»
24 июль 2019 (11:08)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области прекратил процедуру банкротства ООО «Группа компаний «Радуга», которое принадлежит депутату регионального Заксобрания Александру Серебренникову. Об этом сообщается в материалах суда.
Как следует из определения о прекращении дела, 100% долгов компании (около 175 млн руб.) погасила директор ГК «Радуга» Анна Клименко.
Отметим, что ГК «Радуга» признали банкротом в апреле 2019 года. Заявителем по делу стал совладелец «Атриум Палас Отеля» бизнесмен Владимир Титов.
Как следует из определения о прекращении дела, 100% долгов компании (около 175 млн руб.) погасила директор ГК «Радуга» Анна Клименко.
Отметим, что ГК «Радуга» признали банкротом в апреле 2019 года. Заявителем по делу стал совладелец «Атриум Палас Отеля» бизнесмен Владимир Титов.
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