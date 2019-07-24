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В Росприроднадзоре предложили повысить штрафы за экологические нарушения
24 июль 2019 (10:42)
УрБК, Москва, 24.07.2019. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» предложила значительно повысить штрафы за экологические нарушения в РФ.
«Я считаю, что штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы. Сейчас они в среднем составляют 5-20 тыс. руб. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тыс. до 1 млн руб. с возможностью приостановки деятельности предприятия», — заявила С. Радионова.
По ее мнению, для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. руб., а для физических лиц — 5-50 тыс. руб.
«Я считаю, что штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы. Сейчас они в среднем составляют 5-20 тыс. руб. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тыс. до 1 млн руб. с возможностью приостановки деятельности предприятия», — заявила С. Радионова.
По ее мнению, для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. руб., а для физических лиц — 5-50 тыс. руб.
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