Новости дня

В Росприроднадзоре предложили повысить штрафы за экологические нарушения

УрБК, Москва, 24.07.2019. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» предложила значительно повысить штрафы за экологические нарушения в РФ.



«Я считаю, что штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы. Сейчас они в среднем составляют 5-20 тыс. руб. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тыс. до 1 млн руб. с возможностью приостановки деятельности предприятия», — заявила С. Радионова.



По ее мнению, для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. руб., а для физических лиц — 5-50 тыс. руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:42</span><br /><strong>В Росприроднадзоре предложили повысить штрафы за экологические нарушения</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 24.07.2019. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» предложила значительно повысить штрафы за экологические нарушения в РФ. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088633-v-rosprirodnadzore-predlozhili-povysit-shtrafy-za-ekologicheskie-narusheniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: