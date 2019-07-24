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В Екатеринбурге произошел сбой в работе сайта Единого расчетного центра

24 июль 2019 (10:21)

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. В Екатеринбурге произошел сбой в работе сайта Единого расчетного центра (ЕРЦ). Как сообщают горожане, они не могут воспользоваться им уже с вечера 23 июля. Кроме того, информационная служба по телефону 214-77-00 также недоступна.

Информацию подтвердили в официальной группе ЕРЦ в социальной сети «ВКонтакте».

«Технические специалисты разбираются в ситуации и скоро все починят. Пока же вы можете с 08.00 до 20.00 задать любые вопросы по начислениям нашим консультантам — в сообщениях страницы ЕРЦ», — говорится в сообщении.

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