Новости дня
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года
24 июль 2019 (09:30)
УрБК, Москва, 24.07.2019. В России прожиточный минимум в I квартале 2019 года составил 10 тыс. 753 руб. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 руб., для трудоспособного населения — 11 тыс. 653 руб., пенсионеров — 8 тыс. 894 руб., детей — 10 тыс. 585 руб.», — говорится в приказе Минтруда.
«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 руб., для трудоспособного населения — 11 тыс. 653 руб., пенсионеров — 8 тыс. 894 руб., детей — 10 тыс. 585 руб.», — говорится в приказе Минтруда.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
- Прожиточный минимум в Свердловской области за I квартал 2019 года вырос на 705 рублей
- Для пенсионеров прожиточный минимум в РФ за III квартал снизился на 0,1%
- Прожиточный минимум в России во II квартале вырос до 9 тыс. 956 рублей
- В III квартале прожиточный минимум в России сократился на 3,4%