Важно
ЦБ наделят дополнительными полномочиями в сфере валютного контроля
23 июль 2019 (18:03)
Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» о наделении Банка России дополнительными полномочиями. Теперь регулятор сможет согласовывать перечень резидентов, которые могут не репатриировать денежные средства в РФ в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации.
«Изменения касаются репатриации резидентами, в отношении которых вводятся ограничительные меры, иностранной валюты и имеющие своей целью исключить негативное влияние на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка», — говорится в сообщении.
Кроме того, дополняется перечень случаев, касающихся выполнения резидентами обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ или неполученные на территории РФ товары, невыполненные работы, а также по иным обязательствам, предусмотренным законом о валютном регулировании и валютном контроле.
«Резидент признается исполнившим вышеуказанную обязанность в случае, если он обеспечил получение на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной нерезиденту в пользу резидента в соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в сумме и сроки, которые предусмотрены внешнеторговым договором (контрактом)», — уточняется в сообщении.
«Изменения касаются репатриации резидентами, в отношении которых вводятся ограничительные меры, иностранной валюты и имеющие своей целью исключить негативное влияние на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка», — говорится в сообщении.
Кроме того, дополняется перечень случаев, касающихся выполнения резидентами обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ или неполученные на территории РФ товары, невыполненные работы, а также по иным обязательствам, предусмотренным законом о валютном регулировании и валютном контроле.
«Резидент признается исполнившим вышеуказанную обязанность в случае, если он обеспечил получение на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной нерезиденту в пользу резидента в соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в сумме и сроки, которые предусмотрены внешнеторговым договором (контрактом)», — уточняется в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ наделят дополнительными полномочиями в сфере валютного контроля
- Подписан закон об условиях предоставления гарантий декларирования счетов в банках России
- Директор белоярского лесничества оштрафован за нарушения законодательства о закупках
- ОАО «СКБ-банк» вошло в список финансово-устойчивых кредитных учреждений России
- В 2010 году Тюменской таможней возбуждено 138 дел об административном правонарушении по фактам нарушения валютного законодательства