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В Челябинской области пресекли попытку ввоза на территорию РФ 20 тонн арбузов с поддельными документами

23 июль 2019 (17:40)

УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза на территорию России 20 т арбузов из Республики Казахстан с поддельными документами, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Следовавшие из Жетысая в Сургут арбузы были обнаружены на российско-казахстанском участке Госграницы РФ в пункте пропуска КПП «Троицк». При проверке документов на перевозимый товар выяснилось, что фитосанитарный сертификат страны-отправителя имел признаки исправления и подчистки, из-за чего являлся недействительным.

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз арбузов на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортное средство возвращено на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

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