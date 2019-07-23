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В селе Косулино на площади 500 кв. метров горит магазин «Пятерочка»

23 июль 2019 (17:00)

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. В селе Косулино на площади 500 кв. м. горит магазин «Пятерочка» на ул. Ленина, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 14.40 по местному времени. Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли магазина. В тушении пожара задействованы 6 единиц техники, более 20 человек личного состава. Дополнительно к месту пожара следует пожарная техника из городов Заречного, Арамиля и поселка Уральский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент возникновения пожара покупателей в магазине не было, а работники эвакуировались до прибытия пожарных.

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