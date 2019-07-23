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В Челябинске оштрафовали коллекторов «Сибирь консалтинг групп» на 200 тыс. рублей за нарушения при взыскании долгов

УрБК, Челябинск, 23.07.2019. Арбитражный суд Челябинской области назначил штраф коллекторскому агентству ООО «Сибирь консалтинг групп» (СКГ) в размере 200 тыс. руб. за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.



Жительница села Тюбук пожаловалась на действия коллекторов из агентства «Могучая кучка». Они действовали в интересах финансовой организации, где она брала кредит в 10 тыс. руб., но вовремя вернуть займ не смогла.



По ее словам, в социальной сети и мессенджере некий Сергей Александрович требует денег, угрожает, оскорбляет ее и друзей, пишет от ее имени в социальных сетях о болезнях родственников с приложением фотографий и просит при этом денег на лечение.



Судебными приставами было установлено, что страница пользователя, с которой отправлялись оскорбительные тексты, была зарегистрирована с IP-адреса, принадлежащего именно ООО «СКГ».



Действия ООО «Сибирь консалтинг групп» были квалифицированы как грубое административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



«Должнику не были сообщены сведения о наименовании кредитора, о лице, действующем от его имени, о наличии просроченной задолженности, о номере контактного телефона кредитора. Кроме того, ООО «СКГ» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, допустило психологическое давление на должника и использование иных действий, унижающих честь и достоинство должника, его родных и друзей», — говорится в сообщении.



Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Сибирь консалтинг групп», виновным и назначил штраф в размере 200 тыс. руб. Организация признала вину и сообщила, что автор оскорбительных сообщений уволен, а для работы организацией разработана программа для направления согласованных текстовых сообщений исключительно по телефону, переписка в соцсетях запрещена.

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