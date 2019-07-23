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В Челябинске оштрафовали коллекторов «Сибирь консалтинг групп» на 200 тыс. рублей за нарушения при взыскании долгов
23 июль 2019 (16:17)
УрБК, Челябинск, 23.07.2019. Арбитражный суд Челябинской области назначил штраф коллекторскому агентству ООО «Сибирь консалтинг групп» (СКГ) в размере 200 тыс. руб. за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
Жительница села Тюбук пожаловалась на действия коллекторов из агентства «Могучая кучка». Они действовали в интересах финансовой организации, где она брала кредит в 10 тыс. руб., но вовремя вернуть займ не смогла.
По ее словам, в социальной сети и мессенджере некий Сергей Александрович требует денег, угрожает, оскорбляет ее и друзей, пишет от ее имени в социальных сетях о болезнях родственников с приложением фотографий и просит при этом денег на лечение.
Судебными приставами было установлено, что страница пользователя, с которой отправлялись оскорбительные тексты, была зарегистрирована с IP-адреса, принадлежащего именно ООО «СКГ».
Действия ООО «Сибирь консалтинг групп» были квалифицированы как грубое административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
«Должнику не были сообщены сведения о наименовании кредитора, о лице, действующем от его имени, о наличии просроченной задолженности, о номере контактного телефона кредитора. Кроме того, ООО «СКГ» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, допустило психологическое давление на должника и использование иных действий, унижающих честь и достоинство должника, его родных и друзей», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Сибирь консалтинг групп», виновным и назначил штраф в размере 200 тыс. руб. Организация признала вину и сообщила, что автор оскорбительных сообщений уволен, а для работы организацией разработана программа для направления согласованных текстовых сообщений исключительно по телефону, переписка в соцсетях запрещена.
Жительница села Тюбук пожаловалась на действия коллекторов из агентства «Могучая кучка». Они действовали в интересах финансовой организации, где она брала кредит в 10 тыс. руб., но вовремя вернуть займ не смогла.
По ее словам, в социальной сети и мессенджере некий Сергей Александрович требует денег, угрожает, оскорбляет ее и друзей, пишет от ее имени в социальных сетях о болезнях родственников с приложением фотографий и просит при этом денег на лечение.
Судебными приставами было установлено, что страница пользователя, с которой отправлялись оскорбительные тексты, была зарегистрирована с IP-адреса, принадлежащего именно ООО «СКГ».
Действия ООО «Сибирь консалтинг групп» были квалифицированы как грубое административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
«Должнику не были сообщены сведения о наименовании кредитора, о лице, действующем от его имени, о наличии просроченной задолженности, о номере контактного телефона кредитора. Кроме того, ООО «СКГ» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, допустило психологическое давление на должника и использование иных действий, унижающих честь и достоинство должника, его родных и друзей», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Сибирь консалтинг групп», виновным и назначил штраф в размере 200 тыс. руб. Организация признала вину и сообщила, что автор оскорбительных сообщений уволен, а для работы организацией разработана программа для направления согласованных текстовых сообщений исключительно по телефону, переписка в соцсетях запрещена.
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