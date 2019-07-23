«Мусорные» риски Урала

Запущенная в Свердловской области с 1 января 2019 года «мусорная реформа» должна была решить несколько экологических задач. Так, разработчики проекта планировали за счет новых тарифов увеличить количество полигонов для отходов, а также построить мусоросортировочные заводы. Однако по факту эта система не заработала. Нововведения стали катализатором роста протестных настроений в регионе. Согласно рейтингу, который подготовили экспертная группа Wasteconsulting и РАНХиГС, Свердловская область заняла второе место среди регионов РФ по уровню «мусорной напряженности».Еще до запуска «мусорной реформы» состояние полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО) в ряде регионов оценивалось как критическое. По оценке Счетной палаты РФ, возможности площадок для ТКО в стране могут быть исчерпаны через пять лет в 15 субъектах.К «мусорной» группе риска можно отнести и Уральский федеральный округ. Как было заявлено на совещании в полпредстве УрФО в ноябре 2018 года, полигоны для ТКО на территории органа выработаны на 92%. Кроме того, большинство площадок для отходов не соответствовали критериям «мусорной реформы». Из-за этого, в частности, едва не сорвался запуск программы по вывозу ТКО в Свердловской области. На Среднем Урале для складирования мусора по новым правилам подошли только 40 площадок (12% от общего количества объектов, используемых как полигоны).Решить проблему с нехваткой полигонов планировалось за счет инвестпрограммы, которую в области запустили в рамках «мусорной реформы». Предполагается, что в числе инвесторов выступят региональные операторы, которые будут вкладывать средства в строительство новых площадок и мусороперерабатывающих заводов. Финансирование проектов планировалось осуществлять за счет платежей от населения.По словам замглавы министерства энергетики и ЖКХ области Егора Свалова, всего в области планировалось построить 12 мусоросортировочных комплексов, рассчитанных на прием 1,5 млн т отходов в год. Предполагалось, что комплексы появятся на территории нижнетагильской агломерации (на 180-200 тыс. т отходов в год), в Краснотурьинске (100 тыс. т в год), в Красноуфимске (100 тыс. т в год). Заводы также планируется построить в Алапаевске, Асбесте, Туринске и Талице — на 50-100 тыс. т каждый.«В планах для Екатеринбурга — строительство двух мусоросортировочных заводов, каждый по 400 тыс. т отходов в год, и модернизация существующей Широкореченской линии, которая способна принять 200 тыс. т в год. В Екатеринбурге и близлежащих городах должно утилизироваться около 1 млн т отходов», — рассказывал Е. Свалов в интервью УрБК.В областном минЖКХ рассчитывали, что все объекты в регионе будут построены до конца 2024 года.Спустя несколько месяцев после запуска реформы с реализацией инвестпрограммы возникли серьезные сложности — низкий уровень сбора платежей, из которых должны финансироваться проекты. По данным правительства области, в мае 2019 года в Северной зоне этот показатель составил всего 30%, в Восточной зоне — 69%, в Западной зоне — 82,5%. Предпосылок для увеличения объема сборов в регионе нет, поскольку население не испытывает доверия к новой системе сбора и утилизации ТКО.В таких условиях региональные операторы не могут покрыть за счет платежей даже текущие расходы на вывоз мусора и его складирование. По словам Е. Свалова, в случае образования кассового разрыва организации закрывают его кредитными средствами.Вдобавок к этому между органами власти и регоператорами до сих пор идут споры по тарифной сетке. В текущем году Региональная энергетическая комиссия Свердловской области дважды меняла цены на услуги по вывозу ТКО.Такая нестабильность вряд ли позволит регоператорам закладывать затраты на долгосрочные проекты с учетом того, что даже кредиты идут на оплату операционных расходов. Увеличивать объем заемных средств ради строительства новых объектов — достаточно рискованный шаг.Впрочем, региональные операторы в областном минЖКХ не рассматриваются в качестве единственных инвесторов. В свердловском правительстве рассчитывают привлечь для строительства комплексов сторонние компании, а также средства федерального бюджета.По всей видимости, в этих планах не были учтены мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми появятся полигоны для ТКО и мусоросортировочные заводы. В то же время реакция населения на подобные проекты была вполне предсказуемой с учетом того, что Свердловская область относится к экологически неблагополучным регионам.Одними из первых против строительства комплексов открыто выступили жители поселка Крылово в Красноуфимском городском округе. Здесь планируется возвести первый из двенадцати комплексов, который будет принимать по 100 тыс. т отходов в год. В марте 2019 года представители поселка опубликовали открытое письмо к прокуратуре. Как следует из обращения, жители поселка опасаются выбросов со стороны будущего завода и требуют пересмотреть место для строительства. К протестным настроениям сельчан присоединились и жители Красноуфимска.Только через три месяца — в начале июля 2019 года в городской округ приехал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, который попытался успокоить население. Поездка закончилась тем, что чиновник поручил местным властям до октября 2019 года договориться с протестующими и уехал.По всей видимости, это будет не последний визит областных чиновников в назревающие «горячие точки». С недавнего времени в их число вошел Алапаевск, где местные жители выходят на одиночные пикеты против строительства мусороперерабатывающего комплекса.Вдобавок системные ошибки «мусорной реформы» (о которых ранее писал УрБК) лишь подогревают протестные настроения — население не понимает, для чего строятся новые объекты, если вся программа работает со сбоями. На данный момент от планов по возведению полигонов для ТКО в свердловском правительстве отказываться не намерены. Но согласятся ли в условиях социальной напряженности работать инвесторы?В сложившейся ситуации у областного правительства есть два варианта: либо попытаться найти компромисс с жителями, которым придется соседствовать с 12 комплексами, либо проигнорировать мнение людей. В первом случае переговорный процесс может затянуться, поскольку найти новые бесконфликтные площадки в области достаточно сложно. При втором варианте существует риск повторения событий в Шиесе (Архангельская область), где конфликты вокруг строительства полигона перешли в стадию силового противостояния.Независимо от того, по какому из двух сценариев будут развиваться события, реализация проектов может затянуться на неопределенный срок. А времени у областных властей не так уж и много, поскольку существующие полигоны для ТКО практически израсходовали свои возможности. Без новых объектов «мусорная реформа» теряет смысл.