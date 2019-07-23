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«Мусорные» риски Урала
23 июль 2019 (16:02)
Запущенная в Свердловской области с 1 января 2019 года «мусорная реформа» должна была решить несколько экологических задач. Так, разработчики проекта планировали за счет новых тарифов увеличить количество полигонов для отходов, а также построить мусоросортировочные заводы. Однако по факту эта система не заработала. Нововведения стали катализатором роста протестных настроений в регионе. Согласно рейтингу, который подготовили экспертная группа Wasteconsulting и РАНХиГС, Свердловская область заняла второе место среди регионов РФ по уровню «мусорной напряженности».
Область без полигонов
Еще до запуска «мусорной реформы» состояние полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО) в ряде регионов оценивалось как критическое. По оценке Счетной палаты РФ, возможности площадок для ТКО в стране могут быть исчерпаны через пять лет в 15 субъектах.
К «мусорной» группе риска можно отнести и Уральский федеральный округ. Как было заявлено на совещании в полпредстве УрФО в ноябре 2018 года, полигоны для ТКО на территории органа выработаны на 92%. Кроме того, большинство площадок для отходов не соответствовали критериям «мусорной реформы». Из-за этого, в частности, едва не сорвался запуск программы по вывозу ТКО в Свердловской области. На Среднем Урале для складирования мусора по новым правилам подошли только 40 площадок (12% от общего количества объектов, используемых как полигоны).
Решить проблему с нехваткой полигонов планировалось за счет инвестпрограммы, которую в области запустили в рамках «мусорной реформы». Предполагается, что в числе инвесторов выступят региональные операторы, которые будут вкладывать средства в строительство новых площадок и мусороперерабатывающих заводов. Финансирование проектов планировалось осуществлять за счет платежей от населения.
По словам замглавы министерства энергетики и ЖКХ области Егора Свалова, всего в области планировалось построить 12 мусоросортировочных комплексов, рассчитанных на прием 1,5 млн т отходов в год. Предполагалось, что комплексы появятся на территории нижнетагильской агломерации (на 180-200 тыс. т отходов в год), в Краснотурьинске (100 тыс. т в год), в Красноуфимске (100 тыс. т в год). Заводы также планируется построить в Алапаевске, Асбесте, Туринске и Талице — на 50-100 тыс. т каждый.
«В планах для Екатеринбурга — строительство двух мусоросортировочных заводов, каждый по 400 тыс. т отходов в год, и модернизация существующей Широкореченской линии, которая способна принять 200 тыс. т в год. В Екатеринбурге и близлежащих городах должно утилизироваться около 1 млн т отходов», — рассказывал Е. Свалов в интервью УрБК.
В областном минЖКХ рассчитывали, что все объекты в регионе будут построены до конца 2024 года.
Инвесторы без денег
Спустя несколько месяцев после запуска реформы с реализацией инвестпрограммы возникли серьезные сложности — низкий уровень сбора платежей, из которых должны финансироваться проекты. По данным правительства области, в мае 2019 года в Северной зоне этот показатель составил всего 30%, в Восточной зоне — 69%, в Западной зоне — 82,5%. Предпосылок для увеличения объема сборов в регионе нет, поскольку население не испытывает доверия к новой системе сбора и утилизации ТКО.
В таких условиях региональные операторы не могут покрыть за счет платежей даже текущие расходы на вывоз мусора и его складирование. По словам Е. Свалова, в случае образования кассового разрыва организации закрывают его кредитными средствами.
Вдобавок к этому между органами власти и регоператорами до сих пор идут споры по тарифной сетке. В текущем году Региональная энергетическая комиссия Свердловской области дважды меняла цены на услуги по вывозу ТКО.
Такая нестабильность вряд ли позволит регоператорам закладывать затраты на долгосрочные проекты с учетом того, что даже кредиты идут на оплату операционных расходов. Увеличивать объем заемных средств ради строительства новых объектов — достаточно рискованный шаг.
Тень «мусорных протестов»
Впрочем, региональные операторы в областном минЖКХ не рассматриваются в качестве единственных инвесторов. В свердловском правительстве рассчитывают привлечь для строительства комплексов сторонние компании, а также средства федерального бюджета.
По всей видимости, в этих планах не были учтены мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми появятся полигоны для ТКО и мусоросортировочные заводы. В то же время реакция населения на подобные проекты была вполне предсказуемой с учетом того, что Свердловская область относится к экологически неблагополучным регионам.
Одними из первых против строительства комплексов открыто выступили жители поселка Крылово в Красноуфимском городском округе. Здесь планируется возвести первый из двенадцати комплексов, который будет принимать по 100 тыс. т отходов в год. В марте 2019 года представители поселка опубликовали открытое письмо к прокуратуре. Как следует из обращения, жители поселка опасаются выбросов со стороны будущего завода и требуют пересмотреть место для строительства. К протестным настроениям сельчан присоединились и жители Красноуфимска.
Только через три месяца — в начале июля 2019 года в городской округ приехал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, который попытался успокоить население. Поездка закончилась тем, что чиновник поручил местным властям до октября 2019 года договориться с протестующими и уехал.
По всей видимости, это будет не последний визит областных чиновников в назревающие «горячие точки». С недавнего времени в их число вошел Алапаевск, где местные жители выходят на одиночные пикеты против строительства мусороперерабатывающего комплекса.
Вдобавок системные ошибки «мусорной реформы» (о которых ранее писал УрБК) лишь подогревают протестные настроения — население не понимает, для чего строятся новые объекты, если вся программа работает со сбоями. На данный момент от планов по возведению полигонов для ТКО в свердловском правительстве отказываться не намерены. Но согласятся ли в условиях социальной напряженности работать инвесторы?
В сложившейся ситуации у областного правительства есть два варианта: либо попытаться найти компромисс с жителями, которым придется соседствовать с 12 комплексами, либо проигнорировать мнение людей. В первом случае переговорный процесс может затянуться, поскольку найти новые бесконфликтные площадки в области достаточно сложно. При втором варианте существует риск повторения событий в Шиесе (Архангельская область), где конфликты вокруг строительства полигона перешли в стадию силового противостояния.
Независимо от того, по какому из двух сценариев будут развиваться события, реализация проектов может затянуться на неопределенный срок. А времени у областных властей не так уж и много, поскольку существующие полигоны для ТКО практически израсходовали свои возможности. Без новых объектов «мусорная реформа» теряет смысл.
Область без полигонов
Еще до запуска «мусорной реформы» состояние полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО) в ряде регионов оценивалось как критическое. По оценке Счетной палаты РФ, возможности площадок для ТКО в стране могут быть исчерпаны через пять лет в 15 субъектах.
К «мусорной» группе риска можно отнести и Уральский федеральный округ. Как было заявлено на совещании в полпредстве УрФО в ноябре 2018 года, полигоны для ТКО на территории органа выработаны на 92%. Кроме того, большинство площадок для отходов не соответствовали критериям «мусорной реформы». Из-за этого, в частности, едва не сорвался запуск программы по вывозу ТКО в Свердловской области. На Среднем Урале для складирования мусора по новым правилам подошли только 40 площадок (12% от общего количества объектов, используемых как полигоны).
Решить проблему с нехваткой полигонов планировалось за счет инвестпрограммы, которую в области запустили в рамках «мусорной реформы». Предполагается, что в числе инвесторов выступят региональные операторы, которые будут вкладывать средства в строительство новых площадок и мусороперерабатывающих заводов. Финансирование проектов планировалось осуществлять за счет платежей от населения.
По словам замглавы министерства энергетики и ЖКХ области Егора Свалова, всего в области планировалось построить 12 мусоросортировочных комплексов, рассчитанных на прием 1,5 млн т отходов в год. Предполагалось, что комплексы появятся на территории нижнетагильской агломерации (на 180-200 тыс. т отходов в год), в Краснотурьинске (100 тыс. т в год), в Красноуфимске (100 тыс. т в год). Заводы также планируется построить в Алапаевске, Асбесте, Туринске и Талице — на 50-100 тыс. т каждый.
«В планах для Екатеринбурга — строительство двух мусоросортировочных заводов, каждый по 400 тыс. т отходов в год, и модернизация существующей Широкореченской линии, которая способна принять 200 тыс. т в год. В Екатеринбурге и близлежащих городах должно утилизироваться около 1 млн т отходов», — рассказывал Е. Свалов в интервью УрБК.
В областном минЖКХ рассчитывали, что все объекты в регионе будут построены до конца 2024 года.
Инвесторы без денег
Спустя несколько месяцев после запуска реформы с реализацией инвестпрограммы возникли серьезные сложности — низкий уровень сбора платежей, из которых должны финансироваться проекты. По данным правительства области, в мае 2019 года в Северной зоне этот показатель составил всего 30%, в Восточной зоне — 69%, в Западной зоне — 82,5%. Предпосылок для увеличения объема сборов в регионе нет, поскольку население не испытывает доверия к новой системе сбора и утилизации ТКО.
В таких условиях региональные операторы не могут покрыть за счет платежей даже текущие расходы на вывоз мусора и его складирование. По словам Е. Свалова, в случае образования кассового разрыва организации закрывают его кредитными средствами.
Вдобавок к этому между органами власти и регоператорами до сих пор идут споры по тарифной сетке. В текущем году Региональная энергетическая комиссия Свердловской области дважды меняла цены на услуги по вывозу ТКО.
Такая нестабильность вряд ли позволит регоператорам закладывать затраты на долгосрочные проекты с учетом того, что даже кредиты идут на оплату операционных расходов. Увеличивать объем заемных средств ради строительства новых объектов — достаточно рискованный шаг.
Тень «мусорных протестов»
Впрочем, региональные операторы в областном минЖКХ не рассматриваются в качестве единственных инвесторов. В свердловском правительстве рассчитывают привлечь для строительства комплексов сторонние компании, а также средства федерального бюджета.
По всей видимости, в этих планах не были учтены мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми появятся полигоны для ТКО и мусоросортировочные заводы. В то же время реакция населения на подобные проекты была вполне предсказуемой с учетом того, что Свердловская область относится к экологически неблагополучным регионам.
Одними из первых против строительства комплексов открыто выступили жители поселка Крылово в Красноуфимском городском округе. Здесь планируется возвести первый из двенадцати комплексов, который будет принимать по 100 тыс. т отходов в год. В марте 2019 года представители поселка опубликовали открытое письмо к прокуратуре. Как следует из обращения, жители поселка опасаются выбросов со стороны будущего завода и требуют пересмотреть место для строительства. К протестным настроениям сельчан присоединились и жители Красноуфимска.
Только через три месяца — в начале июля 2019 года в городской округ приехал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, который попытался успокоить население. Поездка закончилась тем, что чиновник поручил местным властям до октября 2019 года договориться с протестующими и уехал.
По всей видимости, это будет не последний визит областных чиновников в назревающие «горячие точки». С недавнего времени в их число вошел Алапаевск, где местные жители выходят на одиночные пикеты против строительства мусороперерабатывающего комплекса.
Вдобавок системные ошибки «мусорной реформы» (о которых ранее писал УрБК) лишь подогревают протестные настроения — население не понимает, для чего строятся новые объекты, если вся программа работает со сбоями. На данный момент от планов по возведению полигонов для ТКО в свердловском правительстве отказываться не намерены. Но согласятся ли в условиях социальной напряженности работать инвесторы?
В сложившейся ситуации у областного правительства есть два варианта: либо попытаться найти компромисс с жителями, которым придется соседствовать с 12 комплексами, либо проигнорировать мнение людей. В первом случае переговорный процесс может затянуться, поскольку найти новые бесконфликтные площадки в области достаточно сложно. При втором варианте существует риск повторения событий в Шиесе (Архангельская область), где конфликты вокруг строительства полигона перешли в стадию силового противостояния.
Независимо от того, по какому из двух сценариев будут развиваться события, реализация проектов может затянуться на неопределенный срок. А времени у областных властей не так уж и много, поскольку существующие полигоны для ТКО практически израсходовали свои возможности. Без новых объектов «мусорная реформа» теряет смысл.
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