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В России могут ограничить пользование электронной почтой для неидентифицированных пользователей





«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке к



Также инициатива предусматривает ограничение рассылки и передачи сообщений, содержащих распространяемую с нарушением требований законодательства РФ информацию.



«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер. Проведение необходимых мероприятий по эвакуации граждан из мест массового пребывания, нарушение деятельности организаций и объектов социальной или транспортной инфраструктуры наносит значительный экономический ущерб. Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные», — подчеркивают авторы законопроекта.



Они считают, что предлагаемые ими меры позволят существенно снизить число распространяемых по электронной почте ложных террористических сообщений, создадут правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности и сократят экономический ущерб от таких сообщений. УрБК, Москва, 23.07.2019. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут лишь пользователи, идентифицированные в установленном правительством порядке. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту Также инициатива предусматривает ограничение рассылки и передачи сообщений, содержащих распространяемую с нарушением требований законодательства РФ информацию.«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер. Проведение необходимых мероприятий по эвакуации граждан из мест массового пребывания, нарушение деятельности организаций и объектов социальной или транспортной инфраструктуры наносит значительный экономический ущерб. Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные», — подчеркивают авторы законопроекта.Они считают, что предлагаемые ими меры позволят существенно снизить число распространяемых по электронной почте ложных террористических сообщений, создадут правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности и сократят экономический ущерб от таких сообщений.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:55</span><br /><strong>В России могут ограничить пользование электронной почтой для неидентифицированных пользователей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 23.07.2019. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут лишь пользователи, идентифицированные в установленном правительством порядке. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088618-v-rossii-mogut-ogranichit-polzovanie-elektronnoy-pochtoy-dlya-neidentificirovannyh-polzovateley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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