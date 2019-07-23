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В России могут ограничить пользование электронной почтой для неидентифицированных пользователей
23 июль 2019 (15:55)
УрБК, Москва, 23.07.2019. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут лишь пользователи, идентифицированные в установленном правительством порядке. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также инициатива предусматривает ограничение рассылки и передачи сообщений, содержащих распространяемую с нарушением требований законодательства РФ информацию.
«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер. Проведение необходимых мероприятий по эвакуации граждан из мест массового пребывания, нарушение деятельности организаций и объектов социальной или транспортной инфраструктуры наносит значительный экономический ущерб. Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные», — подчеркивают авторы законопроекта.
Они считают, что предлагаемые ими меры позволят существенно снизить число распространяемых по электронной почте ложных террористических сообщений, создадут правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности и сократят экономический ущерб от таких сообщений.
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также инициатива предусматривает ограничение рассылки и передачи сообщений, содержащих распространяемую с нарушением требований законодательства РФ информацию.
«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер. Проведение необходимых мероприятий по эвакуации граждан из мест массового пребывания, нарушение деятельности организаций и объектов социальной или транспортной инфраструктуры наносит значительный экономический ущерб. Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные», — подчеркивают авторы законопроекта.
Они считают, что предлагаемые ими меры позволят существенно снизить число распространяемых по электронной почте ложных террористических сообщений, создадут правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности и сократят экономический ущерб от таких сообщений.
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