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Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро снизился на 1 коп.

УрБК, Москва, 23.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 15,14 коп. до 63,12 руб., евро снизился на 1,96 коп. до 70,63 руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:37</span><br /><strong>Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро снизился на 1 коп.</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;"></td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088617-oficialnyy-kurs-dollara-ssha-vyros-na-15-kop-evro-snizilsya-na-1-kop.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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