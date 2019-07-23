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Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро снизился на 1 коп.
23 июль 2019 (15:37)
УрБК, Москва, 23.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 15,14 коп. до 63,12 руб., евро снизился на 1,96 коп. до 70,63 руб.
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