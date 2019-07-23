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Директора компании «Каслидорремстрой» будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму более 78 млн рублей
23 июль 2019 (15:22)
УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «Каслидорремстрой», обвиняемого по части 2 статьи199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.
В 2014 году обвиняемый создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. По представленным в налоговую инспекцию финансовым документам он получил вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 78 млн руб.
По ходатайству следователя судом наложен арест на земельный участок и объекты недвижимости директора коммерческого предприятия. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
В 2014 году обвиняемый создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. По представленным в налоговую инспекцию финансовым документам он получил вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 78 млн руб.
По ходатайству следователя судом наложен арест на земельный участок и объекты недвижимости директора коммерческого предприятия. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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