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Директора компании «Каслидорремстрой» будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму более 78 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «Каслидорремстрой», обвиняемого по части 2 статьи199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.



В 2014 году обвиняемый создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. По представленным в налоговую инспекцию финансовым документам он получил вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 78 млн руб.



По ходатайству следователя судом наложен арест на земельный участок и объекты недвижимости директора коммерческого предприятия. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:22</span><br /><strong>Директора компании «Каслидорремстрой» будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму более 78 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «Каслидорремстрой», обвиняемого по части 2 статьи199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088616-direktora-kompanii-kaslidorremstroy-budut-sudit-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov-na-summu-bolee-78-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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