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Директора компании «Каслидорремстрой» будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму более 78 млн рублей

23 июль 2019 (15:22)

УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «Каслидорремстрой», обвиняемого по части 2 статьи199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

В 2014 году обвиняемый создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. По представленным в налоговую инспекцию финансовым документам он получил вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 78 млн руб.

По ходатайству следователя судом наложен арест на земельный участок и объекты недвижимости директора коммерческого предприятия. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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