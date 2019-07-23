УБРиР меняет рынок кредитных карт

Российский рынок кредитных карт переживает настоящий бум. За 4 месяца 2019 года в РФ выдали почти 3,9 млн нового «пластика», что на 24% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Для того, чтобы сохранить высокие темпы роста этого сегмента, российские банки вынуждены увеличивать лимиты карт и выводить на рынок принципиально новые продукты.По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2019 года средний лимит по выданным кредитным картам в РФ составил 55,4 тыс. руб., что на 12,5% выше прошлогоднего показателя.«Российские банки наладили в этом сегменте наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать лимиты», — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.Еще одним трендом на рынке кредитных карт является увеличение льготного периода. Наиболее активно в этом направлении работает Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). 12 июля 2019 года банк выпустил кредитку с самым большим льготным периодом в России — до 240 дней.По словам директора по маркетингу УБРиР Алексея Мерзлякова, это первое подобное предложение с таким большим беспроцентным периодом среди банков.«Два года назад мы стали пионерами по запуску кредитки с льготным периодом 120 дней. Но рынок очень динамичен, изменения происходят каждый день, и уже сейчас у других банков можно найти много предложений с грейс-периодом более трех месяцев. Но то, что мы сделали сейчас, однозначно будет настоящим прорывом. Мы предлагаем всем желающим без ограничений пользоваться кредитной картой и не думать об оплате процентов целых восемь месяцев. Я уверен, что это будет знаковым продуктом для рынка, создающим новые стандарты финансовых решений», — прокомментировал Алексей Мерзляков.Кредитная карта также имеет и другие конкурентные преимущества, в частности, начисление кешбэка 10% в специальных категориях, по всем остальным транзакциям — безлимитный кешбэк 1%. Еще одна востребованная опция по кредитке — возможность снятия наличных в банкомате в пределах 50 тыс. руб. без комиссии, однако на эти операции льготный период не распространяется.Как отмечает Алексей Мерзляков, ежемесячная стоимость сопровождения карточного счета составляет 399 руб., но если сумма трат по кредитке за месяц достигает 60 тыс. руб., то пользование картой будет для клиента абсолютно бесплатным.Если пользователь не тратит в месяц 60 тыс. руб., то карта все равно остается выгодной, даже несмотря на высокую ежемесячную стоимость сопровождения. Если сумма займа во время льготного периода превышает 30 тыс. руб., то стоимость обслуживания карты оказывается ниже, чем ставка по большинству кредитных продуктов.Аналитики высоко оценивают потенциал нового продукта УБРиР. Конкурентные преимущества карты «240 дней без процентов» позволяют рассчитывать на увеличение доли банка в этом сегменте. Кроме того, наблюдатели пока не видят серьезных признаков охлаждения на российском рынке кредитных карт. Спрос на них в ближайшие годы продолжит стремительно расти. Это позволит банкам, которые активно работают в этом сегменте, заметно укрепить свои позиции.