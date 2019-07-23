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В Екатеринбурге суд оштрафовал местного жителя за парковку на газоне

23 июль 2019 (15:06)

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. В Екатеринбурге суд оштрафовал местного жителя за парковку на газоне. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В январе 2019 года мужчина припарковал свой автомобиль в районе ул. Попова на газоне. Специалисты МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района Екатеринбурга» зафиксировали правонарушение и передали его для рассмотрения в административную комиссию Верх-Исетского района.

«Постановлением комиссии, а затем и решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга автовладелец был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 16 закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (в редакции от 21 декабря 2018 года). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Автовладелец обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, настаивая на отсутствии состава административного правонарушения. Оснований для удовлетворения жалобы судья апелляционной инстанции не нашел.

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