Новости дня
В Екатеринбурге суд оштрафовал местного жителя за парковку на газоне
23 июль 2019 (15:06)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. В Екатеринбурге суд оштрафовал местного жителя за парковку на газоне. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В январе 2019 года мужчина припарковал свой автомобиль в районе ул. Попова на газоне. Специалисты МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района Екатеринбурга» зафиксировали правонарушение и передали его для рассмотрения в административную комиссию Верх-Исетского района.
«Постановлением комиссии, а затем и решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга автовладелец был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 16 закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (в редакции от 21 декабря 2018 года). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Автовладелец обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, настаивая на отсутствии состава административного правонарушения. Оснований для удовлетворения жалобы судья апелляционной инстанции не нашел.
В январе 2019 года мужчина припарковал свой автомобиль в районе ул. Попова на газоне. Специалисты МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района Екатеринбурга» зафиксировали правонарушение и передали его для рассмотрения в административную комиссию Верх-Исетского района.
«Постановлением комиссии, а затем и решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга автовладелец был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 16 закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (в редакции от 21 декабря 2018 года). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Автовладелец обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, настаивая на отсутствии состава административного правонарушения. Оснований для удовлетворения жалобы судья апелляционной инстанции не нашел.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Колледж Попова заплатит более 250 тыс. рублей за размещение стоянки на земле для общежития
- В Екатеринбурге «Гранд Авеню Отель» заплатит штраф за лосось со стафилококком в ресторане «Кейс»
- Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга за самовольно установленное ограждение на парковке
- Суд оштрафовал дорожные службы Екатеринбурга на 100 тыс. рублей за снежные валы
- В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 11 автовладельцев оштрафованы за парковку на газоне