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На ММК подвели итоги конкурса «Лучший поставщик 2018 года»

УрБК, Челябинск, 23.07.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подвели итоги проходящего четвертый год подряд конкурса «Лучший поставщик 2018 года», направленного на признание и поощрение усилий и достижений поставщиков, их стимулирование к дальнейшему совершенствованию работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В церемонии награждения победителей, прошедшей в конференц-зале заводоуправления ПАО «ММК», принял участие генеральный директор компании Павел Шиляев.



«Награждение лучших наших поставщиков в преддверии Дня металлурга стало уже доброй традицией. На сегодняшний день у нас более 1,1 тыс. поставщиков. Хорошие отношения с поставщиками являются одним из ключевых аспектов успешного развития любого предприятия, в связи с чем ПАО «ММК» систематически ведет работу по оценке эффективности данного сотрудничества. И учреждение премии «Лучший поставщик», награждение лучших из лучших, — наша инициатива по признанию и поощрению усилий и достижений поставщиков», — цитирует пресс-служба слова Павла Шиляева.



«В рамках конкурса была создана комиссия из представителей коммерческой службы компании, которые проанализировали поставку материально-технических ресурсов за 2018 год. При оценке учитывались следующие критерии: качество поставляемой продукции, востребованность и привлекательность продукции, оптимальная цена, инновационная и научно-техническая составляющая предоставленного товара и услуг, нацеленность на потребителя, соблюдение договорных сроков поставок, объемы поставок», — уточняет пресс-служба.



В результате по решению комиссии в 17 номинациях были выбраны лучшие поставщики, которые в 2018 году выполняли свои обязательства по оптимальной цене, качественно и в срок.



Компания выделила ООО «Торговый дом «Ункомтех», АО «Объединенная компания РУСАЛ — Торговый дом», общество Группы ММК ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ — смазочные материалы», Gontermann-Peipers GmbH, Whemco «Кованые валки», ООО «Пауль Вюрт МеталлСервис», ООО «Торговый дом Европейская подшипниковая корпорация», ООО Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП», АО «Торговый дом «БОВИД», ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж», ООО Научно-производственное объединение «МеталлЭнерго», ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Колмар — Продажи и Логистика», ООО «Торговый дом «Коксохимический завод», Sinosteel Engineering & Technology Cо, LTD, ТОО Vertex Holding и ООО «Группа «Магнезит».



По завершении церемонии награждения для ее участников была организована экскурсия по основным цехам комбината.

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