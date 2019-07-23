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Отдаленные и малонаселенные районы России могут лишиться банкоматов

23 июль 2019 (14:22)

УрБК, Москва, 23.07.2019. Отдаленные и малонаселенные районы РФ могут лишиться платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергея Клименко.

Ассоциация на прошлой неделе направила в адрес Федеральной налоговой службы письмо, в котором предупредила о негативных последствиях законопроекта, запрещающего банковским платежным агентам использовать удаленную контрольно-кассовую технику (ККТ) в платежных терминалах. Согласно новым требованиям, ККТ нужно устанавливать непосредственно внутри терминала либо снаружи, подключив к нему провода. Но закон все же был принят Госдумой.

«Законопроект сильно повлияет на доступность финансовых услуг для населения в отдаленных регионах. Причиной этого будет невозможность переоборудования существующих терминалов, подключенных к онлайн-кассам, новыми ККТ», — полагает Сергей Клименко.

Он считает, что поместить ККТ в корпус терминала невозможно. Кроме того, для большинства существующих терминалов не представляется возможным оборудовать терминал ККТ рядом с ним — в таком случае есть риск, что оборудование унесут третьи лица.

«Ввиду низкой маржинальности терминалы в отдаленных регионах будут перенесены в более густонаселенные места. Сложно представить цифровую экономику в «бумажном виде», при том, что в стране активно развивается онлайн-фискализация», — сказал Сергей Клименко.

Он также подчеркнул, что текст законопроекта не обсуждался с участниками рынка, и его положения не были доступны экспертному сообществу.

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