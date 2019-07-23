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Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей

Самая распространенная зарплата в России в апреле текущего года составила 23,5 тыс. руб., сообщает газета «Известия».



Это так называемый модальный — то есть встречающийся чаще всего — уровень заработка в России. В апреле такую зарплату получали 15-20% всех работников в стране.



Большинство опрошенных изданием экспертов сошлись во мнении, что именно это значение наиболее объективно отражает уровень доходов населения, в отличие от популярного у чиновников среднего показателя, который, по данным все той же Федеральной службы госстатистики, в апреле 2019 года достиг 47,7 тыс. руб.



По словам специалистов, столь заметная разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.

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