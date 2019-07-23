Новости дня

Объем рынка новых легковых автомобилей в Челябинске сократился на 8%

УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинске по итогам января-мая 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей составил 5 тыс. 555 единиц. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».



Как и в других городах-миллионниках — в Казани, Уфе, Красноярске, Нижнем Новгороде — лидером здесь стала отечественная марка LADA, на долю которой приходится каждый пятый (21,3%) купленный новый автомобиль. На втором месте находится корейский бренд KIA с результатом 15,7%, а за ним идет французский Renault (10%).



«Суммарно эти три марки занимают примерно половину (47%) челябинского автомобильного рынка. Доля остальных брендов не превышает 9%», — уточняют аналитики агентства.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:13</span><br /><strong>Объем рынка новых легковых автомобилей в Челябинске сократился на 8%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинске по итогам января-мая 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей составил 5 тыс. 555 единиц. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088607-obem-rynka-novyh-legkovyh-avtomobiley-v-chelyabinske-sokratilsya-na-8.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: