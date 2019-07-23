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Объем рынка новых легковых автомобилей в Челябинске сократился на 8%

23 июль 2019 (13:13)

УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинске по итогам января-мая 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей составил 5 тыс. 555 единиц. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».

Как и в других городах-миллионниках — в Казани, Уфе, Красноярске, Нижнем Новгороде — лидером здесь стала отечественная марка LADA, на долю которой приходится каждый пятый (21,3%) купленный новый автомобиль. На втором месте находится корейский бренд KIA с результатом 15,7%, а за ним идет французский Renault (10%).

«Суммарно эти три марки занимают примерно половину (47%) челябинского автомобильного рынка. Доля остальных брендов не превышает 9%», — уточняют аналитики агентства.

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