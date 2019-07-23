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Производители товаров повседневного спроса в РФ уменьшили размер упаковок до 20%
23 июль 2019 (12:54)
УрБК, Москва, 23.07.2019. Производители товаров повседневного спроса с 2012 по 2018 годы уменьшили размер упаковок на 7-20% в зависимости от категории. Об этом сообщает пресс-служба GfK Rus.
Чаще всего производители используют «скрытый» даунсайзинг при сохранении или незначительном снижении стоимости. Так, сегодня на полках можно встретить емкости с молоком объемом 930-950 мл, 920, 925, 970, 975, 980 и 985 мл вместо литровой бутылки. При этом аналитики GfK Rus отмечают, что заметить «подмену» когда-то традиционного литрового объема упаковки в категории молока невооруженным взглядом достаточно сложно.
По словам гендиректора Союзмолока Артема Белова, снижение доходов вынудило производителей находить новые форматы фасовки и отказываться от классических размеров. Это связано, в том числе, с падением с 2014 года реально располагаемых доходов россиян, поскольку себестоимость продуктов питания постоянно растет из-за роста стоимости электроэнергии, перевозок, акцизов на топливо и другого, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Тем не менее, предупреждают аналитики GfK Rus, увеличилось число тех, кто обращает внимание на стоимость за 1 кг или литр продукта: если в 2012 году таких покупателей было 29%, то в 2018 — уже 47%. То есть сейчас практически половина россиян пересчитывает стоимость товара за 1 кг или 1 литр. Одновременно выросла доля россиян, которые время от времени обращают внимание на размер фасовки в пересчете на 1 кг или литр (с 17 до 29%).
Данные GfK Rus основаны на анализе информации о покупках 20 тыс. домохозяйств.
Чаще всего производители используют «скрытый» даунсайзинг при сохранении или незначительном снижении стоимости. Так, сегодня на полках можно встретить емкости с молоком объемом 930-950 мл, 920, 925, 970, 975, 980 и 985 мл вместо литровой бутылки. При этом аналитики GfK Rus отмечают, что заметить «подмену» когда-то традиционного литрового объема упаковки в категории молока невооруженным взглядом достаточно сложно.
По словам гендиректора Союзмолока Артема Белова, снижение доходов вынудило производителей находить новые форматы фасовки и отказываться от классических размеров. Это связано, в том числе, с падением с 2014 года реально располагаемых доходов россиян, поскольку себестоимость продуктов питания постоянно растет из-за роста стоимости электроэнергии, перевозок, акцизов на топливо и другого, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Тем не менее, предупреждают аналитики GfK Rus, увеличилось число тех, кто обращает внимание на стоимость за 1 кг или литр продукта: если в 2012 году таких покупателей было 29%, то в 2018 — уже 47%. То есть сейчас практически половина россиян пересчитывает стоимость товара за 1 кг или 1 литр. Одновременно выросла доля россиян, которые время от времени обращают внимание на размер фасовки в пересчете на 1 кг или литр (с 17 до 29%).
Данные GfK Rus основаны на анализе информации о покупках 20 тыс. домохозяйств.
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