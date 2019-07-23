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Арбитражный суд Свердловской области передал дело о банкротстве Александра Новикова в другой суд
23 июль 2019 (12:33)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области принял решение о передаче дела о банкротстве художественного руководителя Театра Эстрады Александра Новикова на рассмотрение другого арбитража. Об этом говорится в картотеке суда.
Так как Александр Новиков зарегистрирован в Москве, дело о его банкротстве должно рассматриваться по месту жительства.
Ранее Арбитражный суд Свердловской области направлял запросы в регистрирующие органы для предоставления сведений о его регистрации на территории РФ с указанием места регистрации.
Иск о признании А. Новикова финансово несостоятельным был подан администрацией Екатеринбурга 15 марта 2019 года. Сумма исковых требований составляет 1 млн 338 тыс. руб.
Ранее власти уральской столицы обратились в арбитраж с иском о взыскании с А. Новикова как индивидуального предпринимателя более 1 млн руб. арендной платы за земельный участок по ул. Малышева, 38. Однако производство по делу было приостановлено до рассмотрения аналогичного спора в суде общей юрисдикции.
Так как Александр Новиков зарегистрирован в Москве, дело о его банкротстве должно рассматриваться по месту жительства.
Ранее Арбитражный суд Свердловской области направлял запросы в регистрирующие органы для предоставления сведений о его регистрации на территории РФ с указанием места регистрации.
Иск о признании А. Новикова финансово несостоятельным был подан администрацией Екатеринбурга 15 марта 2019 года. Сумма исковых требований составляет 1 млн 338 тыс. руб.
Ранее власти уральской столицы обратились в арбитраж с иском о взыскании с А. Новикова как индивидуального предпринимателя более 1 млн руб. арендной платы за земельный участок по ул. Малышева, 38. Однако производство по делу было приостановлено до рассмотрения аналогичного спора в суде общей юрисдикции.
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