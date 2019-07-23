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У жителя Серова за долг по налогам в 500 тыс. рублей арестовали трехкомнатную квартиру

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. У жителя Серова за долг по налогам в 500 тыс. руб. арестовали трехкомнатную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.



Санкции по отношению к мужчине применили сотрудники налоговой инспекции в ходе совместного рейда с судебными приставами. Результатом стал арест трехкомнатной квартиры площадью 73 кв. м. Указанное в акте описи и ареста, и приложениях к нему имущество оставлено на ответственное хранение у собственника квартиры. Изменение места хранения арестованного (описанного) имущества, а также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещается.



«Если налоговый долг не будет погашен, арестованное имущество бизнесмена будет реализовано, вырученные от его продажи средства будут направлены на погашение задолженности», — сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.



Отметим, что ранее у этого должника были арестованы банковские счета, а также введен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств.



Добавим, что в ходе рейдов в том же Серове налоговики и приставы арестовали земельный участок налогоплательщика, имеющего задолженность по земельному налогу в размере 800 тыс. руб. и гаражный бокс уральца, имеющего долг по транспортному налогу на сумму более 300 тыс. руб.

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