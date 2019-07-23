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Из-за взрыва в жилом доме в поселке Буланаш 12 человек лишились жилья
23 июль 2019 (11:08)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. В пос. Буланаш Артемовского городского округа из-за взрыва в многоквартирном доме 12 человек, в том числе один несовершеннолетний ребенок потеряли жилье.
«22 июля около 17.30 на 1 этаже многоквартирного дома по улице Кутузова в поселке Буланаш Артемовского городского округа произошел хлопок, предварительно, бытового газа. В результате происшествия пострадал один человек, он доставлен в учреждение здравоохранения. Также повреждены две квартиры в доме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Жилой дом представляет собой двухэтажное здание, в котором находится восемь жилых помещений. В нем фактически проживают 12 человек, в том числе один несовершеннолетний ребенок.
По информации ФГКУ «54 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области», в результате происшествия выбиты стекла в окнах помещений первого подъезда, образовались трещины по несущей стене дома. Кроме того, взрывной волной повреждены 2 автомобиля, припаркованные во дворе.
В настоящее время территория вокруг дома оцеплена сотрудниками ОМВД России по Артемовскому району. Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, временно размещены в ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района». Остальные жильцы разместились у родственников.
В дальнейшем администрацией Артемовского городского округа и ТОМС п. Буланаш будет решен вопрос о предоставлении нуждающимся жилых помещений маневренного фонда.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа принято решение о выделении из резервного фонда администрации Артемовского городского округа 140 тыс. руб. на проведение экспертизы в целях определения возможности дальнейшей эксплуатации пострадавшего здания по ул. Кутузова в пос. Буланаш.
«Сегодня, 23 июля 2019 года, сотрудниками Артемовской городской прокуратуры совместно со специалистами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, представителями администрации Артемовского городского округа запланировано проведение обследование технического состояния дома № 20 по ул. Кутузова в пос. Буланаш. Составленный специалистами по результатам обследования акт будет направлен в органы местного самоуправления для решения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)», — говорится в сообщении.
«22 июля около 17.30 на 1 этаже многоквартирного дома по улице Кутузова в поселке Буланаш Артемовского городского округа произошел хлопок, предварительно, бытового газа. В результате происшествия пострадал один человек, он доставлен в учреждение здравоохранения. Также повреждены две квартиры в доме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Жилой дом представляет собой двухэтажное здание, в котором находится восемь жилых помещений. В нем фактически проживают 12 человек, в том числе один несовершеннолетний ребенок.
По информации ФГКУ «54 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области», в результате происшествия выбиты стекла в окнах помещений первого подъезда, образовались трещины по несущей стене дома. Кроме того, взрывной волной повреждены 2 автомобиля, припаркованные во дворе.
В настоящее время территория вокруг дома оцеплена сотрудниками ОМВД России по Артемовскому району. Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, временно размещены в ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района». Остальные жильцы разместились у родственников.
В дальнейшем администрацией Артемовского городского округа и ТОМС п. Буланаш будет решен вопрос о предоставлении нуждающимся жилых помещений маневренного фонда.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа принято решение о выделении из резервного фонда администрации Артемовского городского округа 140 тыс. руб. на проведение экспертизы в целях определения возможности дальнейшей эксплуатации пострадавшего здания по ул. Кутузова в пос. Буланаш.
«Сегодня, 23 июля 2019 года, сотрудниками Артемовской городской прокуратуры совместно со специалистами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, представителями администрации Артемовского городского округа запланировано проведение обследование технического состояния дома № 20 по ул. Кутузова в пос. Буланаш. Составленный специалистами по результатам обследования акт будет направлен в органы местного самоуправления для решения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)», — говорится в сообщении.
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