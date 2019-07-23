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Облсуд увеличил компенсацию морального вреда бывшему сотруднику «Уральских локомотивов» до 1 млн рублей

23 июль 2019 (10:22)

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Свердловский областной суд увеличил компенсацию морального вреда бывшему работнику «Уральских локомотивов» (совместное предприятие Группы Синара и Siemens) до 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Мужчина работал маляром в ООО «Уральские локомотивы» с 2010 года. В 2016 году на рабочем месте с ним произошел несчастный случай — во время оклеивания кузова электровоза оберточной бумагой он выпал из пневматической подъемной платформы, которая находилась на высоте 3,2 м. от уровня пола. Рабочий был доставлен в Верхнепышминскую городскую больницу с многочисленными травмами, где был прооперирован. В ноябре 2016 года по результатам освидетельствования в ФКУ «ГБ МСЭ Свердловской области» ему установлена 1 группа инвалидности на 2 года со степенью утраты профессиональной трудоспособности 100%, а с ноября 2018 года, после очередного освидетельствования — бессрочно», — говорится в сообщении.

Согласно акту, несчастный случай на производстве произошел в результате неудовлетворительной организации производства работ, нарушений охраны труда и техники безопасности, допущенных должностными лицами предприятия при допуске работника к работам. Также было установлено, что на момент несчастного случая сам рабочий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина обратился с иском в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга к ООО «Уральские локомотивы». В заявлении он просил взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда 3 млн руб. Решением районного суда исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскана компенсация в размере 500 тыс. руб.

Истец не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. Учитывая все обстоятельства, судебная коллегия сочла необходимым решение суда первой инстанции изменить, увеличив сумму компенсации морального вреда до 1 млн руб.

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