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Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит проект изменения потребительской корзины
23 июль 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. На очередном 36 заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в приложение регионального закона «О потребительской корзине на 2013-2020 годы».
«Анализ объемов потребления населением Свердловской области продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, показывает, что наши жители стали питаться более правильно. Снизилось потребление белого хлеба и увеличилось потребление круп. Жители Свердловской области стали меньше потреблять кисломолочные продукты и больше — молока и сметаны — энергетически более богатых продуктов», — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
По ее словам, законопроект, который вынесен на рассмотрение депутатов, предполагает соответственно увеличить объемы потребления круп, риса, муки и снизить объемы потребления пшеничного хлеба. А также увеличить объемы потребления молока и сметаны, снизив объем потребления кефира.
Очередное 36 заседание Законодательного собрания состоится 30 июля 2019 года.
«Анализ объемов потребления населением Свердловской области продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, показывает, что наши жители стали питаться более правильно. Снизилось потребление белого хлеба и увеличилось потребление круп. Жители Свердловской области стали меньше потреблять кисломолочные продукты и больше — молока и сметаны — энергетически более богатых продуктов», — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
По ее словам, законопроект, который вынесен на рассмотрение депутатов, предполагает соответственно увеличить объемы потребления круп, риса, муки и снизить объемы потребления пшеничного хлеба. А также увеличить объемы потребления молока и сметаны, снизив объем потребления кефира.
Очередное 36 заседание Законодательного собрания состоится 30 июля 2019 года.
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