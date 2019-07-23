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Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит проект изменения потребительской корзины

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. На очередном 36 заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в приложение регионального закона «О потребительской корзине на 2013-2020 годы».



«Анализ объемов потребления населением Свердловской области продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, показывает, что наши жители стали питаться более правильно. Снизилось потребление белого хлеба и увеличилось потребление круп. Жители Свердловской области стали меньше потреблять кисломолочные продукты и больше — молока и сметаны — энергетически более богатых продуктов», — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.



По ее словам, законопроект, который вынесен на рассмотрение депутатов, предполагает соответственно увеличить объемы потребления круп, риса, муки и снизить объемы потребления пшеничного хлеба. А также увеличить объемы потребления молока и сметаны, снизив объем потребления кефира.



Очередное 36 заседание Законодательного собрания состоится 30 июля 2019 года.

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