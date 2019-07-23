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Прокуратура организовала проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Буланаш
23 июль 2019 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием жителя поселка Буланаш в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме.
«По предварительной информации, 22 июля около 17.30 на 1 этаже многоквартирного дома по улице Кутузова в поселке Буланаш Артемовского городского округа произошел хлопок, предварительно, бытового газа. В результате происшествия пострадал один человек, он доставлен в учреждение здравоохранения. Также повреждены две квартиры в доме», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Уточняется, что надзорное ведомство проконтролирует действия местной администрации по расселению жителей пострадавшего дома. Ранее сообщалось, что власти Артемовского городского округа в связи с происшествием созывают экстренное заседание КЧС, где будет решаться вопрос по размещению жильцов пострадавшего дома. Сейчас пункт временного размещения для жильцов дома развернут на базе местного профилактория «Юбилейный».
Напомним, что за последнюю неделю в Свердловской области это уже второе подобное происшествие, повлекшее травмы людей. 19 июля в поселке Асбестовский также произошел хлопок, в результате которого один человек получил ожоги, а в квартире были повреждены окно и перегородки.
«По предварительной информации, 22 июля около 17.30 на 1 этаже многоквартирного дома по улице Кутузова в поселке Буланаш Артемовского городского округа произошел хлопок, предварительно, бытового газа. В результате происшествия пострадал один человек, он доставлен в учреждение здравоохранения. Также повреждены две квартиры в доме», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Уточняется, что надзорное ведомство проконтролирует действия местной администрации по расселению жителей пострадавшего дома. Ранее сообщалось, что власти Артемовского городского округа в связи с происшествием созывают экстренное заседание КЧС, где будет решаться вопрос по размещению жильцов пострадавшего дома. Сейчас пункт временного размещения для жильцов дома развернут на базе местного профилактория «Юбилейный».
Напомним, что за последнюю неделю в Свердловской области это уже второе подобное происшествие, повлекшее травмы людей. 19 июля в поселке Асбестовский также произошел хлопок, в результате которого один человек получил ожоги, а в квартире были повреждены окно и перегородки.
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