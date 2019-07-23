Новости дня

Прокуратура организовала проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Буланаш

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием жителя поселка Буланаш в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме.



«По предварительной информации, 22 июля около 17.30 на 1 этаже многоквартирного дома по улице Кутузова в поселке Буланаш Артемовского городского округа произошел хлопок, предварительно, бытового газа. В результате происшествия пострадал один человек, он доставлен в учреждение здравоохранения. Также повреждены две квартиры в доме», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



Уточняется, что надзорное ведомство проконтролирует действия местной администрации по расселению жителей пострадавшего дома. Ранее сообщалось, что власти Артемовского городского округа в связи с происшествием созывают экстренное заседание КЧС, где будет решаться вопрос по размещению жильцов пострадавшего дома. Сейчас пункт временного размещения для жильцов дома развернут на базе местного профилактория «Юбилейный».



Напомним, что за последнюю неделю в Свердловской области это уже второе подобное происшествие, повлекшее травмы людей. 19 июля в поселке Асбестовский также произошел хлопок, в результате которого один человек получил ожоги, а в квартире были повреждены окно и перегородки.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:43</span><br /><strong>Прокуратура организовала проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Буланаш</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием жителя поселка Буланаш в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088597-prokuratura-organizovala-proverku-iz-za-vzryva-gaza-v-mnogokvartirnom-dome-v-poselke-bulanash.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: